Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании новых драйверов

Москва. 1 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций после трехдневного роста в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании новых сообщений на геополитическую или санкционую тематику; при этом ситуация на мировых рынках капитала также не располагает к дальнейшей игре на повышение, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили снижением вторые торги подряд в четверг, закрывшись на сессионных минимумах. При этом все три индикатора продемонстрировали самый существенный квартальный спад за два года. Трейдеры оценивали новую порцию статистических данных и следили за новостями, касающимися ситуации на Украине. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тыс. - до 202 тыс. человек. Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 188 тыс., а не 187 тыс., как сообщалось ранее. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали повышения числа заявок до 196 тыс. Респонденты Trading Economics прогнозировали 197 тыс.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,5%. Падение продолжается третью сессию подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК увеличился на 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,9%. Деловая активность в промышленном секторе Китая снизилась в марте на фоне жестких ограничительных мер, введенных властями страны для сдерживания распространения штамма "омикрон" COVID-19, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media Co. and Markit. Индикатор опустился до 48,1 пункта с февральских 50,4 пункта и было минимальным с февраля 2020 года. Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК уменьшился на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в пятницу уменьшился на 0,08%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после падения накануне на заявлении президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев. Байден, выступая в Белом доме, призвал американские компании наращивать добычу, чтобы добиться снижения цен на нефть. Это, среди прочего, позволит снизить роль экспорта энергоносителей из РФ, заявил он. Кроме того, Байден предложил рассмотреть в Конгрессе меры, которые подтолкнули бы компании в США к более активной добыче нефти.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в пятницу составила $103,89 за баррель, что на 0,78% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 6%, до $104,71 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $99,23 за баррель, что на 1,05% ниже итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов упала на 7%, до $100,28 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равна осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,651 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,436 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали заметный рост третий день подряд, отыгрывая итоги российско-украинских переговоров, состоявшихся в Стамбуле.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 марта вырос на 0,76% по отношению к среде и составил 99,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,77%, поднявшись до 711,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-23" (+5,92%), "ГК Самолет БО-П10" (+3,17%), "РЖД-001Р-21R" (+2,87%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+2,1%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-2,27%), "РЖД-001P-20R" (-1,82%) и "Башнефть-07" (-0,97%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Группа Астон" полностью разместило 3-летние коммерческие облигации серии КО-П07 объемом 200 млн рублей. Потенциальными приобретателями выпуска являются клиенты Экспобанка, являющиеся таковыми в соответствии с договорами на брокерское обслуживание. Ставка 1-4-го квартальных купонов установлена на уровне 17% годовых. Объявлена годовая оферта. Кроме того, компания исполнила оферту по облигациям серии КО-П04, выкупив бонды в количестве 202 тыс. штук по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 212 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 95,28% выпуска. Оба выпуска размещены в рамках программы объемом до 2 млрд рублей, в рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 3-х лет.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 31-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.