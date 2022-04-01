Вероятно продолжение роста на рынке акций РФ в пятницу - "Фридом Финанс"

Вероятно продолжение роста на российском рынке акций на торгах в пятницу, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Лидерами подъема могут стать бумаги IT- и сырьевых компаний, а также потребительского сектора, отмечает эксперт:

- "Яндекс": драйвер роста - переход на отечественные софтверные и облачные решения;

- HeadHunter: драйвер роста - увеличение спроса на IT-специалистов со стороны крупных игроков;

- VK: драйвер роста - ожидание повышения доходов от рекламы на фоне расширения присутствия на рынке соцсетей.

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