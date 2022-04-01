Поводов для остановки укрепления рубля пока нет - BCS Express

Поводов для остановки укрепления курса рубля к доллару США пока нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Курс пары USD/RUB опустился к 83 руб./$1, и сейчас нет никаких причин, чтобы эта тенденция была сломлена. Пока Банк России не начнет снимать ряд принятых ограничений, например, не снизит с 80% долю обязательных продаж валютной выручки или не сократит комиссию за покупку валюты с 12%, поводов для остановки укрепления рубля не вижу. При текущем торговом балансе при прочих равных курс доллара может опуститься и к 70-75 руб./$1", - указывает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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