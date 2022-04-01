Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 2650-2750п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 2650-2750 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с отклонением в пределах 2% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2650-2750 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2630, 2600 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2800 пунктов, - отмечает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. - После открытия с довольно сильным отклонением индекс Мосбиржи способен перейти в состояние консолидации. Спрос четверга на локальном рынке акций может не получить продолжения по причине его краткосрочной перекупленности и наличия близкого технического сопротивления для индекса Мосбиржи".

Также Манжос обращает внимание, что во второй половине дня влияние на ход локальных торгов способны оказать внешнеполитические новости, а вот динамика внешних рынков и иностранные статистические данные пока не имеют большого значения.

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