Вероятно снижение цены нефти к $100/барр. в пятницу - ПСБ

Вероятно снижение котировок нефти марки Brent к уровню $100 за баррель на торгах в пятницу на фоне сохраняющегося давления, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Новости от МЭА будут в фокусе внимания инвесторов, отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.