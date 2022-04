Фондовые индексы США показали максимальное квартальное падение за 2 года

Фондовые индексы США закрылись снижением в четверг. Фондовые индексы крупнейших государств АТР в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили снижением вторые торги подряд в четверг, закрывшись на сессионных минимумах.

При этом все три индикатора продемонстрировали самый существенный квартальный спад за два года, пишет MarketWatch. В то же время по итогам марта индексы выросли.

"Худший квартал за два года не так плох, поскольку индекс S&P 500 находится примерно в 5% от рекордных максимумов", - отметил старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Трейдеры оценивали новую порцию статистических данных и следили за новостями, касающимися ситуации на Украине.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тыс. - до 202 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно уточненным данным, неделей ранее число обращений составило 188 тыс., а не 187 тыс., как сообщалось ранее.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали повышения числа заявок до 196 тыс. с ранее объявленного уровня. Респонденты Trading Economics прогнозировали 197 тыс.

Тем временем расходы населения США в феврале выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Доходы американцев увеличились на 0,5%.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали подъем обоих показателей на 0,5%.

Акции ряда технологических компаний подешевели по итогам торгов в четверг. Так, бумаги Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. потеряли 8,3% после того, как аналитики Barclays ухудшили рекомендацию по акциям компании.

Цена бумаг HP Inc. (SPB: HPQ) уменьшилась на 6,54%, Dell Technologies (SPB: DELL) Inc. - на 7,6% на фоне ухудшения рекомендаций аналитиками Morgan Stanley (SPB: MS).

Акции Wendy's Co. подешевели на 2,44%. Третья по величине сеть ресторанов быстрого питания в США откроет первый виртуальный ресторан в метавселенной, разрабатываемой компанией Meta Platforms (SPB: FB) Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) потеряли в цене 3,64%. Компания покупает израильского разработчика и поставщика программного обеспечения для оптимизации Granulate Cloud Solutions Ltd., при этом сумма сделки не раскрывается.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг опустился на 550,46 пункта (1,56%) и составил 34678,35 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 72,04 пункта (1,57%) - до 4530,41 пункта.

Nasdaq Composite упал на 221,76 пункта (1,54%) и составил 14220,52 пункта.

По итогам марта Dow вырос на 2,3%, S&P 500 - на 3,6%, Nasdaq Composite - на 3,4%, согласно Dow Jones Market Data. Между тем за первый квартал Dow потерял 4,6%, S&P 500 - 4,9%, Nasdaq - 9,1%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику.

Негативное влияние на японский рынок оказали данные о том, что индекс Танкан в январе-марте снизился впервые за последние семь кварталов - до 14 пунктов по сравнению с 17 пунктов в четвертом квартале 2021 года. Этот индикатор оценивает уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности.

Тем не менее, эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 12 пунктов, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Quick. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:27 МСК уменьшился на 0,4%. Снижение продолжается третью сессию подряд.

В число лидеров падения входят акции транспортных компаний Nippon Yusen K.K. (-6,4%), Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-4,6%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd (-4,5%), а также автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. (-2,7%).

Кроме того, снизились котировки бумаг производителя потребительской электроники Sony (-1,2%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-0,8%), автомобильной Toyota Motor (-0,8%).

Между тем стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group выросла на 0,8%.

Цена акций Toshiba Corp. подскочила на 6,4%. Сингапурская Effissimo Capital Management Pte., крупный акционер компании, заявила о готовности поддержать выкуп Toshiba американским фондом прямых инвестиций Bain Capital, если такое предложение поступит от инвестора, сообщили СМИ. В Bain Capital на это заявили, что хотели бы обсудить такую возможность с менеджментом Toshiba, правительством Японии и банками. Особо подчеркивается, что никаких решений на данный момент не принято.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК увеличился на 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,9%.

Деловая активность в промышленном секторе Китая снизилась в марте на фоне жестких ограничительных мер, введенных властями страны для сдерживания распространения штамма "омикрон" COVID-19, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media Co. and Markit.

Индикатор опустился до 48,1 пункта с февральских 50,4 пункта и было минимальным с февраля 2020 года. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на падение активности в секторе.

Наиболее значительно на торгах в Гонконге дешевеют акции фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-8,2%), производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. (-4,4%), онлайн-ритейлеров Alibaba Group Holding Ltd. (-3,8%) и JD.com (-3,3%), девелопера Country Garden Holdings Co. (-3,8%).

Акции Baidu Inc. рухнули на 6,1% после того, как днем ранее регулятор США внес интернет-компанию в список на потенциальный делистинг с биржи Nasdaq.

При этом повышается стоимость нефтяных компаний CNOOC (+2,05%) и China Petroleum & Chemical Corp. (+1,3%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+0,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК уменьшился на 0,6%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,7%.

Темпы роста южнокорейского экспорта в марте замедлились до 18,2% в годовом выражении по сравнению с 20,6%-ным подъемом в феврале. Показатель увеличился по итогам 17-го месяца подряд и превзошел прогнозы аналитиков, предполагавшие повышение на 15,9%, по данным The Wall Street Journal.

Импорт вырос в прошлом месяце на 27,9% после подъема на 25,2% в феврале.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в пятницу уменьшился на 0,08%.

Снизились котировки акций технологических компаний, включая Block Inc. (-3,2%), Seek Ltd (-3,1%) и Pointsbet Holdings (-4%).

Между тем вслед за повышением цен на металлы бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали соответственно на 1,2% и 1%, других представителей отрасли South32 и Fortescue Metals - на 5,8% и 1,9% соответственно.

Помимо этого, выросла капитализация нефтепроизводителей Woodside Petroleum (+1,8%) и Santos (+2,1%).б

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после падения накануне на заявлении президента США Джо Байдена о намерении направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегического резерва (SPR) на протяжении следующих шести месяцев.

Байден, выступая в Белом доме, призвал американские компании наращивать добычу, чтобы добиться снижения цен на нефть. Это, среди прочего, позволит снизить роль экспорта энергоносителей из РФ, заявил он.

Кроме того, Байден предложил рассмотреть в Конгрессе меры, которые подтолкнули бы компании в США к более активной добыче нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в пятницу составляет $104,35 за баррель, что на $0,36 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $6,73 (6%), до $104,71 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $99,66 за баррель, что на $0,62 (0,62%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов упала на $7,54 (7%), до $100,28 за баррель.

В марте Brent подорожала на 6,9%, WTI - на 4,8%, за первый квартал цены выросли соответственно на 39% и 33%.

"В принципе, это временная мера, призванная минимизировать весенний подъем цен на нефть, - заявил аналитик S&P Global Commodity Insights Маршалл Стивз, комментируя решение Байдена о высвобождении нефти из SPR. - Она позволит немного увеличить поставки на рынок и соответствующим образом ограничит цены".

"Однако, война на Украине оказывает решающее влияние на рынок, и основным фактором остается возможная потеря российской нефти", - приводит слова эксперта Market Watch.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз стоимости Brent на второе полугодие 2022 года на $10 за баррель, до $125 за баррель вслед за появлением информации о планах Байдена. По мнению экспертов, действия США не решат проблему "структурного дефицита на нефтяном рынке".