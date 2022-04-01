Возможен подъем индекса Мосбиржи к 2760-2800п в ближайшее время - BCS Express

Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровням 2760-2800 пунктов в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Индекс Мосбиржи показал в четверг один из самых сильных дневных подъемов за последние годы, прибавив более 7%, констатирует аналитик.

"Фаза роста продолжалась на протяжении всей торговой сессии. Закрытие проходило на локальных максимумах. Как правило, такая тенденция с высокой вероятностью указывает на незавершенность движения и ее продолжение на следующий торговый день. В четверг 50 акций завершали день с ростом котировок более чем на 10%, 13 бумаг - более 20%. Выдающийся результат. Обороты торгов в индексе Мосбиржи подскочили относительно среды в два раза и составили 80 млрд руб. Это уже вполне нормальный уровень даже для тех дней начала года, когда на рынке присутствовали нерезиденты, - пишет Карпунин в комментарии. - В ближайшее время амплитуда колебаний неизбежно должна снизиться. По индексу Мосбиржи вполне возможно движение в сторону 2760-2800 пунктов, в том числе за счет акций компаний, ориентированных на внутренний рынок (те же банки), а не только экспортеров".

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