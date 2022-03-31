Рубль закрыл торги последнего дня месяца ростом к доллару и евро на новостях относительно перевода на рубли оплаты экспорта газа

Москва. 31 марта. Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" на закрытие торгов последнего дня марта, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подписания президентом РФ указа о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли.

Курс доллара США составил 83,2 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,35 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 92,5 руб./EUR1, подешевев на 1,65 руб. При этом при открытии торгов евро падал до 87,69 руб./EUR1 впервые с 21 февраля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,49 рубля - до 87,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов четверга, участники рынка учли новость о том, что президент России Путин подписал указ о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли.

"Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", - сказал Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроению.

Путин напомнил, что произведенная США и ЕС блокировка активов ЦБ создает угрозу для валютной выручки от экспорта газа. "Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты", - подчеркнул президент.

Практическая реализация нового порядка оплаты поставок российского газа в Европу - в рублях - начнется в конце апреля - мае, пояснил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией на рынке энергоносителей. Указ президента РФ об оплате газа рублями касается поставок с 1 апреля.

"По некоторым контрактам платежи за "апрельский газ" начинаются во второй половине апреля, по другим - в мае", - сориентировал источник, отвечая на вопрос, не останется ли кто-то из клиентов без газа уже 1 апреля.

Перед совещанием пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что система перевода расчетов за газ на рубли будет "проста, понятна, прозрачна и выполнима для уважаемых европейских и международных покупателей". Он также пояснил, что новые правила оплаты не начнут действовать с 31 марта, так как "оплата и поставки - это растянутый во времени процесс".

Участники торгов также продолжают следить за изменениями ситуации на Украине. Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами вновь указал, что возможной встрече президентов России и Украины должна предшествовать детальная проработка текста договоренностей. "Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. Только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи уже в апреле текущего года.

Ранее помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский говорил, что встреча президентов возможна одновременно с парафированием мирного договора. "После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора", - сказал он по окончании российско-украинских переговоров в Стамбуле во вторник.

В целом Мединский оценил переговоры как конструктивные, так как Москва получила от Киева предложения о придании Украине постоянного нейтрального статуса при наличии международных гарантий. По его уточнениям, Украина пообещала отказаться от вступления в военные союзы, Россия со своей стороны не будет возражать против ее вхождения в Евросоюз.

Переговоры с российской делегацией в онлайн-формате возобновятся 1 апреля, в свою очередь, сообщил в среду глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия. "На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас потребовалась встреча лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора. Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса", - написал он в своем телеграм-канале.

Великобритания расширила санкции против РФ, под новые санкции попали глава "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров, начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, журналист Сергей Брилев.

Также новые санкции затронули руководителя международного вещания информационного агентства и радио Sputnik Антона Анисимова и генерального директора телеканала RT Алексея Николова. Всего новые санкции затронули 12 человек.

Речь идет о заморозке активов и запрете на посещение Великобритании.

Санкции также коснулись МИА "Россия Сегодня".

Минфин США в четверг ввел санкции против 13 россиян и 21 российской компании, вовлеченных в деятельность в киберпространстве, а также работающих, в том числе, на нужды армии и разведки.

Согласно документу Минфина, среди организаций, включенных в санкционные списки, есть компания по разработке программного обеспечения и коммуникационных технологий АО "НИИ-Вектор", крупный российский производитель микросхем АО "Микрон", компьютерная фирма T-Platforms.

Под санкции также попали ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", связанные с предприятиями по производству вооружений и специального оборудования. Как сообщало ранее издание The Wall Street Journal, ранее эти компании уже были включены в список структур, которым запрещена передача важных технологий, но с которыми было разрешено поддерживать деловые отношения.

Среди лиц, включенных в санкционный список, оказались россияне, связанные с компаниями, которые попали под санкции.

Цены на нефть немного замедлили падение в ходе торгов в четверг, но все еще теряют более 3%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг составляет $107,83 за баррель, что на 3,24% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,72 за баррель, что на 3,8% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Президент США Джо Байден принял решение направлять на рынок из стратегического резерва США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев, сообщает в четверг Белый дом. "По итогам проведенных консультаций с союзниками и партнерами президент объявит о самом масштабном в истории выделении нефти из стратегического запаса. Он будет направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей в день в течение ближайших шести месяцев", - говорится в заявлении американской администрации.

"Президент Байден будет координировать эту инициативу с союзниками и партнерами по всему миру. Ожидается, что другие страны присоединятся к этой инициативе, и тогда общими силами удастся высвобождать гораздо больше 1 млн баррелей в сутки", - отмечает Белый дом.

Тем временем министры ОПЕК+ проголосовали за увеличение с мая квоты на добычу нефти на 432 тыс. б/с, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Таким образом, в решение имплементировано повышение с мая 2022 года референтой базы на 1,63 млн б/с, от которой отсчитывается снижение уровня добычи.

По расчетам "Интерфакса", это вызовет практически незаметное увеличение квоты для каждой страны по сравнению с планом увеличения добычи на 400 тыс. б/с, который обсуждался ранее (без учета изменения референтной базы).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, пара "доллар-рубль" продолжает свое снижение в направлении отметки 80 руб./$1, поддержку национальной валюте оказывают ограниченный импорт и 80% реализации валютной выручки экспортерами при текущих высоких ценах. "Мы полагаем, что в марте сальдо торгового баланса увеличилось до $32 млрд ввиду резкого снижения импорта в Россию из-за ранее введенных санкций и сохраняющихся высокими экспортных продаж. В результате недостаточный спрос со стороны импортеров позволил паре "доллар-рубль" на протяжении последних 2 недель активно сбрасывать свою накопленную перекупленность. В апреле же мы ожидаем сохранения этой ситуации: импорт останется под давлением, а экспорт возможно немного снизится на фоне снижения спроса на отечественное сырье, а также фактора сезонности. Данные предположение позволяет нам полагать, что средний курс доллара в следующем месяце может опуститься в диапазон 70-75 руб./$1. Отметим, что, скорее всего, мы сможем увидеть послабления ЦБ для торгов на валютном рынке (снижение комиссии на покупку доллара и пр.), чтобы избежать чрезмерного укрепления национальной валюты. Тем не менее, сценарий курса доллара ниже 80 руб./$1 выглядит наиболее вероятным, однако скорее носит локальный характер. Мы считаем, что в мае сальдо торгового баланса начнет снижаться на фоне восстановления импорта в страну, на что рубль может отреагировать ослаблением", - отмечает Жильников.

"Укреплению российской валюты под конец марта, помимо действующих стабилизационных мер ЦБ, способствовали несколько факторов. В геополитическом разрезе, несомненно, поддержкой рублю выступили признаки прогресса по итогам стамбульских переговоров по деэскалации конфликта на Украине. Кроме того, оживление российского фондового рынка умеренно стимулирует спрос на рублевую ликвидность. Список торгуемых инструментов на "Мосбирже" постепенно расширяется, и часть инвесторов в конце марта могла выходить из быстро дешевеющей валюты в пользу покупки российских акций и облигаций. Это также могло привнести позитива в курсовую динамику рубля. Еще одной причиной относительной уверенности рубля стало восстановление на рынке рублевого долга. Индекс российских гособлигаций RGBI превысил уровни 25 февраля, когда торги на месяц прервались. Стоит также отметить резкое сжатие потоков импорта и выездного туризма, существенно охладившее спрос на инвалюту. И, конечно, национальную валюту поддержал позитивный эффект от озвученного Владимиром Путиным предложения о переводе оплаты в рубли за газ для недружественных стран. Впрочем, эффект этот пока по большей части психологический. Рубль в апреле может чутко реагировать на новости о том, как полно и скоро соответствующее поручение президента России будет реализовываться на практике. Краткосрочным пределом укрепления рубля видится уровень 80 за доллар. Делать средне- и тем более долгосрочные прогнозы пока затруднительно, поскольку дальнейшая динамика курса может сильно зависеть от того, как будет развиваться геополитическая ситуация, вопрос с переходом на оплату российского газа для недружественных стран в рубли, как будет влиять на котировки снятие ограничений (на покупку валюты, по части операций нерезидентов и др.), а еще от того, не упадут ли цены на нефть из-за новых локдаунов по COVID-19 в КНР и в случае достижения деэскалации конфликта на Украине. В базовом сценарии мы предполагаем движение валютной пары "доллар-рубль" в апреле в пределах 80-100 руб./$1", - говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Банки в четверг на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 727,3 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

ЦБ с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы в рамках "тонкой настройки" первоначально с лимитом 3 трлн рублей, с 30 марта лимит снижен до 1 трлн рублей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 апреля на 67,54 копейки, до 83,4097 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,203 рубля, до 92,493 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 71,84 копейки по отношению к среде и составил 83,4135 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 62,62 копейки и составил 83,4772 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 644,749 млн, из которых $852,253 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $792,496 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 59,03 копейки, до 92,5847 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 57,75 копейки, до 92,6601 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR636,948 млн, из которых EUR266,932 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR370,016 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 37 базисных пунктов (б.п.) - до 19,92% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 30 б.п. - до 20,58% годовых. Ставка на срок 1 месяц отступила на 17 б.п. - до 22,08% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 21 б.п. - до 22,96% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 16 б.п. - до 23,42% годовых.