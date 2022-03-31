Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику 2-й день подряд на фоне отсутствия важных новостей

Москва. 31 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали в четверг боковую динамику второй день подряд на фоне отсутствия новых важных сообщений на геополитическую или санкционную тематику; последняя значимая для рынка порция новостей была во вторник по итогам состоявшихся в Стамбуле российско-украинских переговоров, что вызвало заметный рост цен в первые два дня недели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов, за исключением "короткого" сегмента, где спреды расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 0,2%, до 35,3% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 17,54% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,7%, до 34,53% от номинала (их доходность снизилась на 10 базисных пунктов - до 17,49% годовых). При этом самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 24,88% от номинала (доходность - 21,46% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2027 году выросли в цене за день на 1,5%, до 25,32% от номинала (их доходность снизилась на 37 базисных пунктов - до 38,31% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2029 году подешевели на 1,1%, до 18,59% от номинала (их доходность выросла на 33 базисных пункта и составила 39,06% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 2,1%, подешевев до 50,46% от номинала (их доходность выросла на 2,3 процентного пункта - до 61,04% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 3,1%, составив 40,39% от номинала (их доходность выросла на 3,7 процентного пункта - до 70,54% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию в начале этой недели тенденции к ценовому росту российских еврооблигаций способствовали такие факторы, как позитивная динамика долговых бумаг большинства развитых стран, в том числе американских Treasuries, обнадеживающие новости с первых за последние две недели очных переговоров российской и украинской делегаций, которые проходили в Стамбуле, а также ожидания сообщений относительно новой схемы продажи газа в недружественные страны за рубли. Вместе с тем к середине недели эти факторы в основном были уже отыграны, поэтому динамика рынка приобрела боковую направленность в ожидании новых важных сообщений.

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли, заявил он на открытии совещания по развитию авиационной отрасли. Глава государства отметил, что покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. Путин напомнил, что произведенная США и ЕС блокировка активов ЦБ создает угрозу для валютной выручки от экспорта газа. "Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты", - подчеркнул президент.

Таким образом, Россия с 1 апреля вводит новую систему расчетов за поставляемый в "недружественные страны" природный газ. Ключевая роль в ней отведена Газпромбанку (MOEX: GZPR), где покупатели будут открывать специальные счета и зачислять на них валюту, которую затем банк продаст на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). При этом указ допускает исключения из новой системы, решения по которым будет принимать правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

Контракты "Газпрома" (MOEX: GAZP) с европейскими контрагентами (как на транспортировку, так и на поставку газа) за историю сотрудничества обновлялись и дополнялись десятки раз. При этом основанием для такого пересмотра были как переговоры сторон, так и изменения в европейской регуляторной базе. Сейчас же меняется российское законодательство.