Рынок акций РФ в четверг превысил 2700п по индексу Мосбиржи на внутреннем оптимизме; лидировали Ozon, ВТБ и Роснефть

Москва. 31 марта. Рынок акций РФ в четверг вырос на оптимизме инвесторов в отношении прогресса в переговорах России и Украины, а также решения вопроса об оплате газа в рублях для "недружественных стран"; индекс Мосбиржи подскочил выше рубежа 2700 пунктов, индекс РТС превысил 1000 пунктов, в лидерах роста среди "фишек" выступили расписки Ozon, бумаги ВТБ и "Роснефти".

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2703,51 пункта (+7,6%), индекс РТС - 1021,28 пункта (+7,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 33,2%.

Доллар подешевел до 83,36 рубля (-1,19 рубля).

По итогам марта индексы РТС и Мосбиржи выросли на 9-9,4%, доллар подешевел на 1,64 рубля.

Подорожали в четверг расписки OZON (+33,2%), акции ВТБ (+15,4%), "Роснефти" (+13,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+12,3%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+11,4%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+11,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+10,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+10,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+10,1% и +0,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+9,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+8,9%), "Московской биржи" (+8,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+7,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+7,2%), Сбербанка (+6,8% и +7,7% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+6,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+5,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%).

"Магнитогорский металлургический комбинат" считает нецелесообразным выплачивать финальные дивиденды при существующих на данный момент проблемах с движением денежных средств, сказал "Интерфаксу" источник в компании. Как сообщалось, совет директоров ММК 28 февраля рекомендовал выплатить 3,55 руб. на акцию по итогам 2021 года. На выплаты планировалось направить 100% свободного денежного потока за IV квартал (составил $534 млн). Годовое собрание акционеров комбината назначено на 27 мая.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги российских финансовых институтов, сообщается в пресс-релизе агентства. В их число входят Сбербанк (MOEX: SBER), Газпромбанк (MOEX: GZPR), Россельхозбанк, Альфа-банк и Тинькофф банк (SPB: TCS).

По решению ЦБ РФ, торги акциями на "Мосбирже" в четверг в режиме основных торгов впервые с февраля проводились с 9:50 до 18:50 МСК, при этом с 31 марта отменен запрет на короткие продажи для участников клиринга по акциям, но с сохранением этого запрета для клиентов брокеров.

Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ; если они будут исполнены, угроза создания плацдарма НАТО на территории этой страны будет ликвидирована, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский. Также он подчеркнул, что Украина "впервые за все предшествующие годы заявила о готовности договариваться с Россией".

Москва считает, что итоги переговоров с украинской стороной в Стамбуле стали позитивным продвижением вперед, констатирует наличие у Киева понимания того, что вопросы Крыма и Донбасса закрыты окончательно, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле, что в Кремле отмечают в качестве позитивного момента то, что Киев сформулировал конкретные предложения по урегулированию ситуации, но в целом не считают результаты встречи прорывными.

Россия с 1 апреля вводит новую систему расчетов за поставляемый в "недружественные страны" природный газ. Ключевая роль в ней отведена Газпромбанку, где покупатели будут открывать специальные счета и зачислять на них валюту, которую затем банк продаст на "Московской бирже". Указ о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли подписал президент РФ Владимир Путин.

При этом указ допускает исключения из новой системы, решения по которым будет принимать правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Глава государства отметил, что покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. Путин напомнил, что произведенная США и ЕС блокировка активов ЦБ создает угрозу для валютной выручки от экспорта газа. "Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты", - подчеркнул президент.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, в последний день месяца и квартала российский рынок акций и рубль выросли, сильную динамику продемонстрировали бумаги всех секторов. По итогам марта индекс МосБиржи прибавил более 9%, но за квартал индикатор потерял около 30%.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, индекс МосБиржи постепенно формирует локальный восходящий тренд. В четверг впервые с конца февраля торги на "Мосбирже" прошли в стандартном режиме с возможностью открытия коротких позиций для профучастников (банки, брокеры и т.д.), однако инвесторы не спешили с продажами, активно скупая заметно подешевевшие активы фондового рынка.

В лидерах роста оказался финансовый сектор при поддержке сильного рубля и заметной перепроданности бумаг, которые ранее выглядели "хуже рынка". Последние новости о том, что оплата газа в рублях будет осуществляться через Газпромбанк, который будет конвертировать иностранную валюту, поддержали акции "Газпрома" и другие фишки нефтегазового сектора. Выстрелили расписки OZON и акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK), ориентированных на внутренний рынок и менее подверженных санкционному давлению. Внутренний банк компании OZON, например, был исключен из SDN-списка.

На данный момент потенциал роста рынка не выглядит ограниченным. Однако в пятницу перед выходными днями инвесторы могут частично закрыть свои прибыльные позиции, что может скорректировать индекс МосБиржи в направлении отметки 2600 пунктов, считает аналитик.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что покупкам российских акций способствуют надежды инвесторов на снижение геополитической напряженности. Спрос на акции компаний-экспортеров также поддерживается высокими ценами на товарных рынках.

При этом рынок акций продолжает игнорировать внешний фон, отыгрывая ожидания инвесторов относительно геополитического фактора. В текущих условиях закрепление индекса МосБиржи выше отметки 2600 пунктов выглядит логичным. Вполне возможно, что в пятницу, при отсутствии роста геополитических рисков, рынок может попытаться продолжить восстановление и выйти выше максимумов, установленных 24 марта - чуть выше отметки 2760 пунктов.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин полагает, что рынок акций РФ в начале апреля продолжит адаптацию к новым реалиям и постепенному возвращению к обычным параметрам торгов. В акциях в прошедшие дни уходящего марта наблюдалась сильнейшая волатильность, бумаги колебались на десятки процентов вверх-вниз за одну сессию при отсутствии значимых корпоративных или отраслевых новостей. Постепенно амплитуда колебаний будет снижаться. Для этого рынок должен восстанавливать уровень ликвидности, однако спрос наблюдается точечный, он выраженно сфокусирован на отдельных эмитентах и секторах, которые слабее всего задела геополитика и которые выигрывают от изменений экономической конъюнктуры. В целом же у инвесторов пока наблюдается осторожный аппетит к риску.

Рынок торговался на низких оборотах, объемы в первую неделю после перерыва были в 3-5 раз ниже, чем до месячного "тайм-аута". В основном это связано с мерами ЦБ РФ по стабилизации, в том числе с временным исключением из торгов нерезидентов, на которых приходится большая часть объема free float российского рынка акций. В этой связи взгляд на краткосрочные перспективы по индексу МосБиржи скорее нейтральный. Предсказание рыночной динамики затруднено как высокой геополитической неопределенностью, так и нюансами политики регулятора, который может снимать или удерживать отдельные ограничения в зависимости от того, в каком ключе будет изменяться ситуация на финансовом рынке, в экономике и во внешней политике. Развитие ситуации приблизит рынок к пониманию того, как и когда на российские биржи вернутся в игру иностранные инвесторы.

Вместе с тем, аргументом в пользу дальнейшего роста акций может быть развитие наметившегося успеха в переговорах по деэскалации конфликта на Украине. Реальный двусторонний прогресс на дипломатической арене между Москвой и Киевом позволит поднять вопрос о смягчении санкционного режима в отношении РФ, хотя большая часть рестрикций вряд ли будет отменена западными странами в среднесрочной перспективе. Цены на сырье, макроэкономические данные, угрозы новых вспышек коронавируса, решения и сигналы центробанков в апреле также будут в фокусе внимания инвесторов, считает Бахтин.

На нефтяном рынке в четверг цены снизились после существенного роста накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $108,24 за баррель (-4,6% и +2,9% в среду), майская цена WTI - $103,92 за баррель (-3,6% и +3,4% накануне). Майский контракт на Brent в четверг торгуется последний день.

Трейдеры ждут, когда Вашингтон объявит меры по поддержке американских потребителей на фоне роста цен на энергоносители, а также оценивают опубликованные накануне данные о сокращении запасов топлива в США.

Президент США Джо Байден принял решение направлять на рынок из стратегического резерва страны в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев, сообщил в четверг Белый дом.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 марта, упали на 3,45 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее существенного снижения - на 2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+50,2%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+44,3%), акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+39,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+30,5%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+26,1%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+24,4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+23,1%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+22,6%), ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+22,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-11,8%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-5%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,02 млрд рублей (из них 19,8 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 16,67 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,76 млрд рублей на акции "Яндекса").