Акции NetEase интересны для вложений в Гонконге - "Финам"

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции NetEase с листингом в Гонконге с целевой ценой HKD 167,90 на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 16,6%, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Акции NetEase на Гонконгской бирже с начала 2022г просели на 20% на фоне сохранения регуляторной неопределенности в китайском техсекторе и возникновения новых геополитических рисков, - пишет аналитик Ксения Лапшина. - При этом с точки зрения финансовых показателей компания чувствует себя вполне неплохо. В IV квартале 2021 года скорректированная чистая прибыль NetEase взлетела более чем в 4 раза. Перспективы основных бизнес-направлений компании хорошие: на горизонте до 2026г прогнозируется рост развлекательных приложений, стриминговых сервисов и, конечно, рынка видеоигр в КНР. Мы рассчитываем на улучшение конъюнктуры в секторе и снижение давления на китайских эмитентов. На фоне возросших рисков для фондовых рынков РФ и Европы интерес инвесторов к китайским активам, вероятно, возрастет. Гигант рынка NetEase может стать одним из главных бенефициаров".

Аналитики "Финама" присвоили рекомендацию "покупать" акциям NetEase с листингом в Гонконге с целевой ценой HKD 167,90 на конец 2022 г и потенциалом роста 16,6%. По ADS NetEase с листингом в США целевая цена составляет $107,20 на конец 2022г с апсайдом 16,5%.

NetEase - одна из ведущих китайских технологических компаний. NetEase выступает разработчиком развлекательного, обучающего и новостного интернет-контента для широкого круга пользователей.

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