Sber CIB обновил топ рублевых корпоративных бондов с низким риском

Инструмент Ставка купона Дата погашения Дюрация, лет Цена* Доходность к погашению Объем в обращении, млн руб. Транснефть-01 9,90% 02.06.2023 1,1 95,0% 15,2% 20000 ФСК-1 8,70% 19.10.2023 1,5 93,2% 14,3% 10000 МТС-9 8,60% 14.10.2024 2,3 88,2% 15,0% 7500 Газпромнефть-13 6,85% 05.11.2024 2,4 84,0% 15,1% 25000 Газпром-БО-3-1 5,70% 27.05.2025 2,8 76,6% 15,9% 15000 РЖД-23 7,85% 16.01.2025 2,5 84,0% 15,6% 15000

Аналитики Sber CIB в условиях геополитической турбулентности составили наиболее консервативную подборку корпоративных рублевых облигаций, в которую входят бумаги самых устойчивых эмитентов. "В подборку вошли компании с высокой финансовой устойчивостью, большая часть эмитентов в списке ориентирована на внутренний рынок, - отмечают эксперты банка. - В частности, в подборку включены облигации государственной нефтепроводной компании "Транснефть" - её деятельность признана стратегически важной для страны, и государственного железнодорожного оператора "РЖД". У "Транснефти" низкая долговая нагрузка - соответствующий коэффициент по итогам 2021г составил 0,8, а "РЖД" продолжили улучшать финансовые показатели за 2021г. По итогам первой половины 2021г EBITDA "РЖД" выросла в рублях на 30% относительно уровня годичной давности". Сектор электроэнергетики в подборке представлен госкомпанией "ФСК ЕЭС". Она поставляет электроэнергию крупным предприятиям и региональным сетевым компаниям и входит в перечень системообразующих организаций. Кроме того, в подборку включены облигации "МТС", крупнейшего мобильного оператора России. Абонентская база компании на конец 2021г превышала 80 млн пользователей, при этом "МТС" занимает первое место в "большой тройке" российских мобильных операторов по индексу потребительской лояльности (NPS), подчеркивается в комментарии. Из бумаг нефтегазовых компаний в подборку вошли облигации "Газпром нефти" и "Газпрома". "Газпром нефть" занимает третье место по добыче и переработке нефти в России и лидирует в отрасли по показателям эффективности. "Газпром", в свою очередь, - очевидный бенефициар роста цен на газ.*индикативные показатели от Мосбиржи Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.