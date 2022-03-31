"Финам" рекомендует покупать акции UnitedHealth Group с прогнозной ценой $632,9 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 23,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Крупнейший по выручке медицинский страховщик США UnitedHealth Group из года в год показывает стабильный рост выручки и прибыли, а в период пандемии коронавируса его услуги приобрели особую важность в общенациональном масштабе. Помимо коронавируса, росту финансовых потоков компании способствует старение американского населения. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса траты на здравоохранение в США возросли до 19,7% от ВВП. UnitedHealth Group является одним из главных бенефициаров увеличения расходов на здравоохранение в Штатах", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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