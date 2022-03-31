Рубль сократил темпы роста к доллару и евро в ожидании деталей схемы по переводу на рубли оплаты экспорта газа

Москва. 31 марта. Доллар США и евро отыграли часть утренних потерь, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании деталей схемы по переводу на рубли оплаты экспортных поставок газа в недружественные страны.

Курс доллара США составил 83,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 86 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 92,82 руб./EUR1, подешевев на 1,33 руб. При этом при открытии торгов евро падал до 87,69 руб./EUR1 впервые с 21 февраля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,07 рубля - до 87,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подсократил утренние темпы роста, но продолжает умеренно повышаться к доллару и евро. Участники рынка находятся в ожидании деталей схемы по переводу на рубли оплаты экспортных поставок газа в недружественные страны, обнародование которой позднее в четверг обещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, поручение президента РФ Владимира Путина правительству, ЦБ и "Газпрому" (MOEX: GAZP) о мерах по переводу на рубли оплаты поставок газа в недружественные страны выполнено, и о том, каким образом будут осуществляться платежи, может быть объявлено уже в четверг.

В ходе общения с журналистами в четверг у представителя Кремля спросили, выполнено ли соответствующее поручение Путина, срок исполнения которого истекает в четверг. "Да, это действительно так", - ответил Песков. Он также отметил, что новая схема расчетов за газ может быть опубликована "совсем скоро".

"Риски для российской валюты, безусловно, никуда не исчезли, но благодаря целому ряду мер властей и нормализации ситуации с ликвидностью рубль отыграл потери конца февраля-начала марта и теперь выглядит относительно стабильно. В последние дни наша валюта получает дополнительную поддержку со стороны доллара, который пробуксовывает на международной арене после эмоционального отступления из области долгосрочных максимумов. При этом "россиянин" и отечественные активы в целом сейчас находятся в подвешенном состоянии в ожидании финального решения стран-санкционеров по предложению России об оплате газа в рублях. Поскольку Европа противится этой инициативе, Владимир Путин, по сообщениям Германии, смягчил свои требования, заявив о сохраняющейся для страны возможности и далее покупать газ за евро, но в ином формате", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Инвесторы ждут дальнейших новостей по процессу перевода оплаты поставок в рубли, а также развития геополитической ситуации. Вероятно, сегодня в отсутствие принципиально важных для рубля новостей курс пары "доллар-рубль" останется в районе 83 руб./$1, а дальнейшая его динамика будет во многом зависеть от новостей ближайших дней относительно осуществления поставок за рубли", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Участники торгов также продолжают следить за изменениями ситуации на Украине. Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами вновь указал, что возможной встрече президентов России и Украины должна предшествовать детальная проработка текста договоренностей. "Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. Только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи уже в апреле текущего года.

Ранее помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский говорил, что встреча президентов возможна одновременно с парафированием мирного договора. "После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора", - сказал он по окончании российско-украинских переговоров в Стамбуле во вторник.

В целом Мединский оценил переговоры как конструктивные, так как Москва получила от Киева предложения о придании Украине постоянного нейтрального статуса при наличии международных гарантий. По его уточнениям, Украина пообещала отказаться от вступления в военные союзы, Россия со своей стороны не будет возражать против ее вхождения в Евросоюз.

Переговоры с российской делегацией в онлайн-формате возобновятся 1 апреля, в свою очередь, сообщил в среду глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия. "На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас потребовалась встреча лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора. Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса", - написал он в своем телеграм-канале.

Запрет на короткие продажи на рынке акций 31 марта отменен, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. Как сообщалось, торги акциями на "Мосбирже" в режиме основных торгов впервые с февраля продлятся с 9:50 до 18:50 МСК. В пресс-релизе регулятора отсутствует указание на запрет коротких продаж по этим инструментам.

Как позднее было пояснено в сообщении "Московской биржи" о регламенте работы ее рынков 31 марта, подготовленном на основании предписания регулятора, запрет коротких продаж снимается для участников клиринга по акциям, однако он сохраняется для клиентов брокеров. В режиме основных торгов будет доступен тот же набор акций, что и 30 марта.

Запрет коротких продаж сохраняется по корпоративным и региональным облигациям. В режиме основных торгов эти инструменты, а также ОФЗ будут доступны с 9:50 до 18:50 МСК.

Великобритания расширила санкции против РФ, под новые санкции попали глава "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров, начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, журналист Сергей Брилев.

Также новые санкции затронули руководителя международного вещания информационного агентства и радио Sputnik Антона Анисимова и генерального директора телеканала RT Алексея Николова. Всего новые санкции затронули 12 человек.

Речь идет о заморозке активов и запрете на посещение Великобритании.

Санкции также коснулись МИА "Россия Сегодня".

Нефть продолжает активно дешеветь днем в четверг, трейдеры ждут объявления о государственных мерах поддержки американских потребителей на фоне роста цен на энергоносители.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг составляет $105,62 за баррель, что на 5,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $101,56 за баррель, что на 5,81% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Как сообщалось, президент США Джо Байден представит в четверг меры, направленные на снижение цен на энергоносители на американском рынке. Белый дом не приводит детали, но агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что американская администрация рассматривает возможность высвобождения примерно 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегических запасов в течение нескольких месяцев для борьбы с ростом цен на бензин и нехваткой поставок.

Также рынок ждет итогов заседания ОПЕК+, на котором будут обсуждаться планы государств в отношении объемов добычи нефти в мае. Как ожидается, группа продолжит повышать производство на запланированные 400 тыс. баррелей в сутки в месяц, несмотря на призывы США ускорить темпы увеличения предложения. Заседание завершится в четверг во второй половине дня.

Банки в четверг на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 727,3 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

ЦБ с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы в рамках "тонкой настройки" первоначально с лимитом 3 трлн рублей, с 30 марта лимит снижен до 1 трлн рублей.