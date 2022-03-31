.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль сократил темпы роста к доллару и евро в ожидании деталей схемы по переводу на рубли оплаты экспорта газа
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале составил 6,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,3% после 8,6% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале показатель вырос на 7,5%. По сравнению с февралем 2020 года рост составил 2,4%
 
Бизнес предлагает отказаться от маркировки напитков и продуктов питания
Ассоциации, объединяющие производителей продуктов питания и напитков, попросили председателя правительства России Михаила Мишустина приостановить эксперимент по маркировке этих товаров и впоследствии и вовсе отказаться от этой процедуры. Среди...
 
Магазины могут перестать выдавать кассовые чеки
Минпромторг выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки. Замглавы ведомства Виктор Евтухов обратился с таким предложением в ФНС. "Известия" ознакомились с его письмом, датированным 29 марта. В министерстве...
 
ЕБРР ожидает в этом году падение ВВП РФ на 10%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает падение ВВП РФ в 2022 году на уровне 10%, а в 2023 году прогнозирует нулевую динамику. Новая оценка ЕБРР, опубликованная в среду, кардинально отличается от предыдущих прогнозов - в ноябре...
 
31 марта 2022 года 15:31

Рубль сократил темпы роста к доллару и евро в ожидании деталей схемы по переводу на рубли оплаты экспорта газа

Москва. 31 марта. Доллар США и евро отыграли часть утренних потерь, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании деталей схемы по переводу на рубли оплаты экспортных поставок газа в недружественные страны.

Курс доллара США составил 83,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 86 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 92,82 руб./EUR1, подешевев на 1,33 руб. При этом при открытии торгов евро падал до 87,69 руб./EUR1 впервые с 21 февраля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,07 рубля - до 87,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подсократил утренние темпы роста, но продолжает умеренно повышаться к доллару и евро. Участники рынка находятся в ожидании деталей схемы по переводу на рубли оплаты экспортных поставок газа в недружественные страны, обнародование которой позднее в четверг обещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, поручение президента РФ Владимира Путина правительству, ЦБ и "Газпрому" (MOEX: GAZP) о мерах по переводу на рубли оплаты поставок газа в недружественные страны выполнено, и о том, каким образом будут осуществляться платежи, может быть объявлено уже в четверг.

В ходе общения с журналистами в четверг у представителя Кремля спросили, выполнено ли соответствующее поручение Путина, срок исполнения которого истекает в четверг. "Да, это действительно так", - ответил Песков. Он также отметил, что новая схема расчетов за газ может быть опубликована "совсем скоро".

"Риски для российской валюты, безусловно, никуда не исчезли, но благодаря целому ряду мер властей и нормализации ситуации с ликвидностью рубль отыграл потери конца февраля-начала марта и теперь выглядит относительно стабильно. В последние дни наша валюта получает дополнительную поддержку со стороны доллара, который пробуксовывает на международной арене после эмоционального отступления из области долгосрочных максимумов. При этом "россиянин" и отечественные активы в целом сейчас находятся в подвешенном состоянии в ожидании финального решения стран-санкционеров по предложению России об оплате газа в рублях. Поскольку Европа противится этой инициативе, Владимир Путин, по сообщениям Германии, смягчил свои требования, заявив о сохраняющейся для страны возможности и далее покупать газ за евро, но в ином формате", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Инвесторы ждут дальнейших новостей по процессу перевода оплаты поставок в рубли, а также развития геополитической ситуации. Вероятно, сегодня в отсутствие принципиально важных для рубля новостей курс пары "доллар-рубль" останется в районе 83 руб./$1, а дальнейшая его динамика будет во многом зависеть от новостей ближайших дней относительно осуществления поставок за рубли", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Участники торгов также продолжают следить за изменениями ситуации на Украине. Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами вновь указал, что возможной встрече президентов России и Украины должна предшествовать детальная проработка текста договоренностей. "Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. Только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи уже в апреле текущего года.

Ранее помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский говорил, что встреча президентов возможна одновременно с парафированием мирного договора. "После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора", - сказал он по окончании российско-украинских переговоров в Стамбуле во вторник.

В целом Мединский оценил переговоры как конструктивные, так как Москва получила от Киева предложения о придании Украине постоянного нейтрального статуса при наличии международных гарантий. По его уточнениям, Украина пообещала отказаться от вступления в военные союзы, Россия со своей стороны не будет возражать против ее вхождения в Евросоюз.

Переговоры с российской делегацией в онлайн-формате возобновятся 1 апреля, в свою очередь, сообщил в среду глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия. "На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас потребовалась встреча лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора. Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса", - написал он в своем телеграм-канале.

Запрет на короткие продажи на рынке акций 31 марта отменен, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. Как сообщалось, торги акциями на "Мосбирже" в режиме основных торгов впервые с февраля продлятся с 9:50 до 18:50 МСК. В пресс-релизе регулятора отсутствует указание на запрет коротких продаж по этим инструментам.

Как позднее было пояснено в сообщении "Московской биржи" о регламенте работы ее рынков 31 марта, подготовленном на основании предписания регулятора, запрет коротких продаж снимается для участников клиринга по акциям, однако он сохраняется для клиентов брокеров. В режиме основных торгов будет доступен тот же набор акций, что и 30 марта.

Запрет коротких продаж сохраняется по корпоративным и региональным облигациям. В режиме основных торгов эти инструменты, а также ОФЗ будут доступны с 9:50 до 18:50 МСК.

Великобритания расширила санкции против РФ, под новые санкции попали глава "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров, начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, журналист Сергей Брилев.

Также новые санкции затронули руководителя международного вещания информационного агентства и радио Sputnik Антона Анисимова и генерального директора телеканала RT Алексея Николова. Всего новые санкции затронули 12 человек.

Речь идет о заморозке активов и запрете на посещение Великобритании.

Санкции также коснулись МИА "Россия Сегодня".

Нефть продолжает активно дешеветь днем в четверг, трейдеры ждут объявления о государственных мерах поддержки американских потребителей на фоне роста цен на энергоносители.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг составляет $105,62 за баррель, что на 5,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $101,56 за баррель, что на 5,81% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Как сообщалось, президент США Джо Байден представит в четверг меры, направленные на снижение цен на энергоносители на американском рынке. Белый дом не приводит детали, но агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что американская администрация рассматривает возможность высвобождения примерно 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегических запасов в течение нескольких месяцев для борьбы с ростом цен на бензин и нехваткой поставок.

Также рынок ждет итогов заседания ОПЕК+, на котором будут обсуждаться планы государств в отношении объемов добычи нефти в мае. Как ожидается, группа продолжит повышать производство на запланированные 400 тыс. баррелей в сутки в месяц, несмотря на призывы США ускорить темпы увеличения предложения. Заседание завершится в четверг во второй половине дня.

Банки в четверг на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 727,3 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

ЦБ с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы в рамках "тонкой настройки" первоначально с лимитом 3 трлн рублей, с 30 марта лимит снижен до 1 трлн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
31 марта 2022 года 19:40
Рынок акций РФ в четверг превысил 2700п по индексу Мосбиржи на внутреннем оптимизме; лидировали Ozon, ВТБ и Роснефть
Москва. 31 марта. Рынок акций РФ в четверг вырос на оптимизме инвесторов в отношении прогресса в переговорах России и Украины, а также решения вопроса об оплате газа в рублях для "недружественных стран"; индекс Мосбиржи подскочил выше рубежа 2700 пунктов, индекс РТС превысил 1000 пунктов, в лидерах роста среди "фишек" выступили расписки Ozon, бумаги ВТБ и "Роснефти".    читать дальше
.
31 марта 2022 года 19:35
Рубль закрыл торги последнего дня месяца ростом к доллару и евро на новостях относительно перевода на рубли оплаты экспорта газа
Москва. 31 марта. Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" на закрытие торгов последнего дня марта, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне подписания президентом РФ указа о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли.    читать дальше
.
31 марта 2022 года 19:10
Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику 2-й день подряд на фоне отсутствия важных новостей
Москва. 31 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали в четверг боковую динамику второй день подряд на фоне отсутствия новых важных сообщений на геополитическую или санкционную тематику; последняя значимая для рынка порция новостей была во вторник по итогам состоявшихся в Стамбуле российско-украинских переговоров, что вызвало заметный рост цен в первые два дня недели. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов, за исключением "короткого" сегмента, где спреды расширились.    читать дальше
.
31 марта 2022 года 19:04
Акции NetEase интересны для вложений в Гонконге - "Финам"
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции NetEase с листингом в Гонконге с целевой ценой HKD 167,90 на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 16,6%, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Акции NetEase на Гонконгской бирже с начала 2022г просели на 20% на фоне сохранения...    читать дальше
.
31 марта 2022 года 18:33
Sber CIB обновил топ рублевых корпоративных бондов с низким риском
Аналитики Sber CIB в условиях геополитической турбулентности составили наиболее консервативную подборку корпоративных рублевых облигаций, в которую входят бумаги самых устойчивых эмитентов. "В подборку вошли компании с высокой финансовой устойчивостью, большая часть эмитентов в списке...    читать дальше
.
31 марта 2022 года 18:09
Шансы на снижение ставки ЦБР в апреле стали выше - Инвестбанк Синара
Шансы на снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 29 апреля 2022 года стали выше, считает эксперт "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Недельная инфляция замедлилась до 1,2% после трех недель на уровне около 2%, годовая ускорилась до 15,7%. С начала месяца по 25 марта...    читать дальше
.
31 марта 2022 года 17:51
Геополитика может помешать росту мировых фондовых рынков - "Велес Капитал"
Геополитика может помешать дальнейшему росту на мировых фондовых площадках, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Настроения на мировых фондовых площадках в апреле с фундаментальной точки зрения, безусловно, во многом будут зависеть от развития...    читать дальше
.
31 марта 2022 года 17:27
"Финам" рекомендует покупать акции UnitedHealth Group с прогнозной ценой $632,9
"Финам" рекомендует покупать акции UnitedHealth Group с прогнозной ценой $632,9 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 23,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Крупнейший по выручке медицинский страховщик США UnitedHealth Group...    читать дальше
.
31 марта 2022 года 17:07
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "ЛУКОЙЛа" и "Сегежа", убрав бумаги "Газпрома" и "префы" "Мечела", сообщается в комментарии. Текущий состав топ-10 акций России: "АЛРОСА", "ЛУКОЙЛ", "Норильский никель", "Магнит",...    читать дальше
.
31 марта 2022 года 16:40
Вероятна коррекция цены акций Lululemon Athletica в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Вероятна коррекция вниз цены акций Lululemon Athletica в ближайшее время, считают эксперты "Инвестиционного банка Синара". "Котировки акций Lululemon Athletica выросли на 9,6% в среду после объявления о выкупе собственных акций на сумму $1 млрд (2% рыночной капитализации) и публикации сильных...    читать дальше
.
31 марта 2022 года 16:14
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Vale с целью $25
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vale S.A. с целью $25 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,4%, стоп-приказ: $17, говорится в комментарии инвестиционной компании "Накануне СМИ опубликовали информацию о сделке на...    читать дальше
.
31 марта 2022 года 15:52
Курс евро краткосрочно еще может подняться в область 1,1200-1,1250 - "Открытие Инвестиции"
Курс пары EUR/USD краткосрочно еще может подняться в область 1,1200-1,1250, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Мы по-прежнему считаем, что курс пары EUR/USD краткосрочно может подняться в область 1,1200-1,1250, где...    читать дальше
.
31 марта 2022 года 15:32
"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций Lululemon Athletica до $370
Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Lululemon Athletica до $370 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Проводимые Lululemon инновации и общий устойчивый спрос на одежду для активного отдыха, а также продолжающееся развитие...    читать дальше
.
31 марта 2022 года 15:10
BCS Express сохраняет рекомендацию "держать" для акций Micron
Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "держать" для акций Micron Technology с прогнозной стоимостью на уровне $82 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Наш взгляд на отчетность Micron за финансовый квартал позитивный. При этом надо отметить, что из полупроводниковых...    читать дальше
.
31 марта 2022 года 14:53
Укрепление рубля и замедление инфляции могут стать импульсом для смягчения ДКП Центробанка - "Велес Капитал"
Укрепление рубля и замедление инфляции могут стать хорошим импульсом для начала смягчения валютных ограничений и денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Российская валюта демонстрирует укрепление восьмую...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.