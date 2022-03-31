"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций Lululemon Athletica до $370

Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Lululemon Athletica до $370 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Проводимые Lululemon инновации и общий устойчивый спрос на одежду для активного отдыха, а также продолжающееся развитие онлайн-продаж создают потенциал роста выручки на 24-26% г/г за первый квартал. Активное расширение сети магазинов, цифровизация и обновление ассортимента обусловит получение компанией двузначной прибыли. За отчетный период Lululemon удалось получить более высокую, чем предполагал прогноз, валовую прибыль, хотя показатель и сократился на 50 базисных пунктов из-за увеличения расходов на авиаперевозки, - отмечают эксперты. - Компания в состоянии сохранять достаточный для продвижения новых продуктов и удовлетворения устойчивого спроса уровень товарных запасов. В то же время новая волна локдаунов в Китае может привести к усугублению проблем с цепочками поставок. Мы считаем, что долгосрочный двузначный темп роста выручки эмитента остается под вопросом ввиду усиления конкуренции. В этой связи целевая цель по акции снижена до $370, рекомендация - "держать".

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