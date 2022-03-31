"Открытие Инвестиции" позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Netflix, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Несмотря на свои большие масштабы, Netflix Inc. имеет хорошие позиции в качестве бенефициара долгосрочного устойчивого проникновения видеостриминга. Текущая база подписчиков составляет более 222 млн, занимая 25% глобального адресного рынка объемом примерно 900 млн (искл. Китай) домохозяйств с платным телевидением, а на долю Netflix все еще приходится менее 10% просмотренного телевизионного времени в США. Также на международном рынке, благодаря значительным инвестициям в контент на местном языке, компания обладает более сильным преимуществом, чем конкуренты. Несмотря на некоторую краткосрочную слабость роста абонентской базы в последней отчетности, мы уверены в долгосрочных перспективах акций компании и полагаем, что в течение следующих 5 лет она сможет показывать двузначный рост выручки и увеличивать прибыль на акцию в среднем на 20% в год", - отмечает аналитик инвесткомпании Антон Руденок.

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