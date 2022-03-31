Рубль растет к доллару и евро в ожидании продолжения российско-украинских переговоров, евро обновил минимумы с конца февраля

Москва. 31 марта. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине в ожидании продолжения российско-украинских переговоров и деэскалации ситуации на Украине.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 83-84,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 83,4 руб./$1 (-1,15 руб. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 92,6 руб./EUR1 (-1,55 руб. к закрытию среды). При этом в моменте евро падал до 87,69 руб./EUR1 впервые с 21 февраля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,33 руб. к уровню закрытия 30 марта, до 87,54 рубля.

Доллар при этом оказался на 68,51 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,1 руб. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов в ожидании дальнейшего прогресса в российско-украинских переговорах и деэскалации ситуации между станами. Как заявил журналистам глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров в Стамбуле, переговоры были конструктивными, Москва получила от Киева предложения о придании Украине постоянного нейтрального статуса при наличии международных гарантий. По его уточнениям, Украина пообещала отказаться от вступления в военные союзы, Россия со своей стороны не будет возражать против ее вхождения в Евросоюз.

По словам Мединского, встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора. "После сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора", - сказал он по окончании переговоров в Стамбуле.

Переговоры с российской делегацией в онлайн-формате возобновятся 1 апреля, сообщил в среду глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия. "На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас потребовалась встреча лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора. Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса", - написал он в своем телеграм-канале.

Запрет на короткие продажи на рынке акций 31 марта отменен, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. Как сообщалось, торги акциями на "Мосбирже" в режиме основных торгов впервые с февраля продлятся с 9:50 до 18:50 МСК. В пресс-релизе регулятора отсутствует указание на запрет коротких продаж по этим инструментам.

Как позднее было пояснено в сообщении "Московской биржи" о регламенте работы её рынков 31 марта, подготовленном на основании предписания регулятора, запрет коротких продаж снимается для участников клиринга по акциям, однако он сохраняется для клиентов брокеров. В режиме основных торгов будет доступен тот же набор акций, что и 30 марта.

Запрет коротких продаж сохраняется по корпоративным и региональным облигациям. В режиме основных торгов эти инструменты, а также ОФЗ будут доступны с 9:50 до 18:50 МСК.

Цены на нефть активно снижаются в ходе утренних торгов в четверг после существенного роста накануне.

Трейдеры ждут, когда Вашингтон объявит меры по поддержке американских потребителей на фоне роста цен на энергоносители, а также оценивают опубликованные накануне данные о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:15 МСК в четверг составляет $109,21 за баррель, что на 3,74% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,78 за баррель, что на 4,67% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Как сообщалось, президент США Джо Байден представит в четверг меры, направленные на снижение цен на энергоносители на американском рынке.

Белый дом не приводит детали, но агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что администрация Байдена рассматривает возможность высвобождения примерно 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегических запасов США в течение нескольких месяцев для борьбы с ростом цен на бензин и нехваткой поставок.