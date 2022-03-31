Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов, лидирует Ozon

Москва. 31 марта. Индекс Мосбиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в четверг превысил рубеж 2600 пунктов, обновив максимум с конца прошлой недели на фоне сохранения оптимистичного настроя инвесторов относительно прогресса в переговорах РФ-Украина; сдерживающими "быков" факторами выступают ухудшение внешней сырьевой конъюнктуры (подешевели нефть и металлы) и решения ЦБ РФ отменить запрет на короткие продажи российских акций для профучастников рынка.

К 10:46 МСК индекс Мосбиржи составил 2603,92 пункта (+3,6%), индекс РТС - 985,87 пункта (+3,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 17,4%.

Доллар подешевел до 83,24 рубля (-1,31 рубля).

В лидерах роста выступили расписки OZON (MOEX: OZON) (+17,4%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+11,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+10,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+8,7%), "Московской биржи" (+8,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+7,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+6,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+5,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+5,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+4,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+4,5%).

Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ; если они будут исполнены, угроза создания плацдарма НАТО на территории этой страны будет ликвидирована, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский. Также он подчеркнул, что Украина "впервые за все предшествующие годы заявила о готовности договариваться с Россией".

Москва считает, что итоги переговоров с украинской стороной в Стамбуле стали позитивным продвижением вперед, констатирует наличие у Киева понимания того, что вопросы Крыма и Донбасса закрыты окончательно, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле, что в Кремле отмечают в качестве позитивного момента то, что Киев сформулировал конкретные предложения по урегулированию ситуации, но в целом не считают результаты встречи прорывными.

На нефтяном рынке цена майского фьючерса на Brent упала до $108,85 за баррель (-4,1%).