Инвесторам стоит обратить внимание на корпоративные бонды с дюрацией 3-4 года - Россельхозбанк

Инвесторам стоит обратить внимание на корпоративные облигации с дюрацией 3-4 года, полагают аналитики Россельхозбанка (РСХБ). В частности, это выпуски МТС БО-02, Сбербанк 001-SBER27, РЖД 001Р-05RЮ, Ростелеком 002P-01R, Атомэнергопром 001Р-01.

28 марта на Московской фондовой бирже были запущены торги корпоративными облигациями. С учетом повышения ключевой ставки сразу на 10,5% - до 20% можно было бы ожидать более существенного снижения, считают эксперты РСХБ.

По прогнозам аналитиков банка, целесообразно начинать присматриваться к облигациям с дюрацией 3-4 года. Темп роста инфляции в России начинает постепенно замедляться: с недельного пика в 2,22% в начале марта инфляция снизилась до 2,09% за период 5-11 марта и до 1,93% неделей позже. С большой долей вероятности, всплеск недельной инфляции пройден, считают в банке. Кроме того, рубль демонстрирует значительное укрепление по отношению к доллару (около 17% с начала прошлой недели).

Стратеги РСХБ полагают, что в связи с замедлением недельной инфляции и значительным укреплением рубля Банк России может начать снижать ключевую ставку, что окажет поддержку облигациям со средней и длинной дюрацией. При инвестировании в длинные облигации нужно быть готовым к повышенной волатильности и умеренному уровню ликвидности.

Среди облигаций аналитики выделили выпуски эмитентов с высоким кредитным качеством, низкой долговой нагрузкой и стабильным денежным потоком. В числе таких облигаций ценные бумаги с рейтингом не ниже AA(RU)/ruAA от АКРА/Эксперт РА и дюрацией 3-4 года, а именно: МТС БО-02, Сбербанк, 001-SBER27, РЖД 001Р-05RЮ, Ростелеком 002P-01R, Атомэнергопром 001Р-01.

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