"Атон" рекомендует иметь в своем портфеле драгметаллы при текущей конъюнктуре

Инвестиционная компания "Атон" рекомендует инвесторам иметь в своем портфеле драгоценные металлы с учетом текущей конъюнктуры.

"Однозначно можно сказать, что при текущей конъюнктуре (замедление роста мирового ВВП и ускорение инфляции) драгметаллы нужно обязательно иметь в своем портфеле. Золото нам нравится "в долгую", серебро тоже, хотя оно более волатильно. Если риск стагфляции будет увеличиваться значительно, то мы увидим и сильный рост драгметаллов (когда ФРС встанет перед выбором, спасать экономику или перебороть инфляцию)", - говорится в комментарии старшего трейдера "Атона" Гарника Меликсетяна.

"Что касается отдельных компаний, то это "Полюс" и Polymetal (если есть возможность его купить в Лондоне). Плюс золотодобывающих компаний в том, что, хотя они и не экспортеры, но продают золото, привязанное к цене в долларах. Polymetal также недавно объявил, что может выделить российское подразделение, что позитивно повлияло на акции компании", - добавляет эксперт.

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