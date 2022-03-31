Волатильность рынка нефти в четверг понизится - ПСБ

Волатильность рынка нефти в четверг понизится - инвесторы перейдут к ожиданию новых мер США по высвобождению стратегических запасов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Котировки нефти в четверг заметно упали на фоне сообщений СМИ о том, что США Байден может объявить о решении начать высвобождать по 1 млн барр. нефти в сутки из резервов в течение "нескольких месяцев" для снижения цен. Так, майский фьючерс на Brent, экспирирующийся 31 марта, теряет 3% и отступил к $109/барр. Июньский фьючерс упал к $106/барр. Мы полагаем, что после утренней просадки волатильность на рынке нефти снизится - инвесторы перейдут к ожиданию новостей из США. На этом фоне сегодняшний саммит ОПЕК+, от которого рынки сюрпризов не ждут, вряд ли окажет существенную поддержку", - пишет Локтюхов.

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