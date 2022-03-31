Инвесторам стоит обратить внимание на качественные имена с небольшим долгом среди акций РФ - Атон

Инвестиционная компания "Атон" советует инвесторам обращать внимание на качественные компании с небольшим долгом среди российских акций.

"Их (компании - прим. ИФ) можно поделить на государственные и негосударственные. Первые хороши тем, что в случае сильной просадки, ФНБ, скорее всего, поддержит рынок акций - и именно госкомпании. Тут мы бы отдали предпочтение "Газпрому" и "АЛРОСА". Если смотреть на частный сектор, то надо выбирать компании с сильным балансом, чья прибыль пострадала не так сильно: тот же "ЛУКОЙЛ" при текущем уровне дисконта неплохо продает свою нефть. Также мы следим за компаниями, которые могут объявить об обратном выкупе акций (среди них есть и государственные)", - говорится в комментарии старшего трейдера "Атона" Гарника Меликсетяна.

"Нам также нравятся компании, ориентированные на экспорт (и которые не попали под санкции), например, "Норильский никель". Что касается дивидендных историй, то раньше они были привлекательны, но теперь мир поменялся, и нет понимания, будут ли компании выплачивать дивиденды", - отмечает эксперт.

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