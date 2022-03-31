Доходности ОФЗ могут снизиться на 25-50 б.п. в четверг - ПСБ

Доходности рублевых гособлигаций могут снизиться на 2-5 б.п. на торгах в понедельник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вниз на 75 - 125 б.п., констатирует эксперт. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 11,8% годовых. Активизация покупок ОФЗ проходила на фоне устойчивого тренда на укрепление рубля, что усиливает ожидания замедления инфляции и более раннего снижения ключевой ставки ЦБР. Инвесторы стремятся зафиксировать текущие исторически высокие доходности в ОФЗ, при этом желающих продавать бумаги мало, подчеркивает Монастыршин.

"Вышедшие в среду данные по инфляции продемонстрировали замедление темпов роста потребительских цен в недельном сравнении до 1,2% после трех недель роста около 2%. Годовая инфляция ускорилась до 15,7% (14,5% на предыдущей неделе). Снижение потребительского ажиотажа и укрепление рубля в ближайшие недели будет способствовать замедлению инфляции, что вместе с улучшение ликвидной позиции в банковском секторе может побудить ЦБР снизить ставку на ближайших заседаниях", - полагает аналитик банка.

По его мнению, доходность ОФЗ в четверг может снизиться еще на 25 - 50 б.п. В ближайшие дни поддержку рынку рублевых облигаций будет оказывать реинвестирование средств от погашения евробондов Россия-22 (расчеты по досрочной оферте по погашению выпуска в рублях пройдут 31 марта).

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