Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- уровень безработицы Германии в марте (10:55 МСК);

- уровень безработицы еврозоны в феврале (12:00 МСК);

- заседание мониторингового комитета ОПЕК (13:00 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- индекс ценового потребления, личные доходы и расходы США в феврале (15:30 МСК);

- Чикагский индекс деловой активности в марте (16:45 МСК);

- выступления представителей ФРС США (в течение дня);

- переговоры МИД России и Индии;

- финансовые результаты Segezha Group за четвертый квартал и весь 2021 год по МСФО.

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