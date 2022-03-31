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31 марта 2022 года 09:50
Инвесторам стоит очень осторожно относиться к акциям электроэнергетиков РФ - "Алор Брокер"
Инвесторам стоит очень осторожно относиться к акциям электроэнергетиков на российском рынке акций, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Основная спекулятивная активность в среду вновь была сосредоточена во "втором эшелоне". Более чем на 20% взлетели акции Petropavlovsk, "РусАгро", "Интер РАО". На треть выросла капитализация "МТС", на четверть "Аэрофлота". В то же время аутсайдерами торгов стали "Акрон" и "ФосАгро", ранее показавшие в моменте прирост более чем на 90% с начала возобновления торгов на российском рынке акций. По этим двум бумагам прошла фиксация прибыли, чего в четверг можно ожидать и по некоторым лидерам рынка среды, - пишет эксперт инвесткомпании. - В целом же мы рекомендуем очень осторожно относиться к бумагам электроэнергетиков. Сильное падение промышленного производства России в этом году неизбежно, поэтому спрос на электроэнергию будет сокращаться. Кроме того, для обуздания инфляции власти могут разрешить повысить тариф на электроэнергию для населения темпами ниже инфляции". Также Антонов рекомендует не только фиксировать прибыль, но и избавляться от бумаг "Аэрофлота" в средне- и долгосрочных портфелях. "В последние дни акции авиакомпании взлетели на ожиданиях помощи со стороны государства для избежания банкротства. Но мы пока не беремся прогнозировать через сколько лет компания сможет выйти на прибыльный уровень работы". Не исключен импульс роста и в цене акций банка ВТБ, который также может рассчитывать на господдержку, обращает внимание аналитик "Алор Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.31 марта 2022 года 18:33
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