Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торги в четверг снижением на 0,5-2,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торговую сессию в четверг снижением в пределах 0,5-2,5%, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем в четверг открытия торговой сессии в России с понижением в пределах 0,5-2,5% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2450-2500 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2430, 2400 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2520, 2550 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи способен заметно просесть в связи с утренним падением нефтяных котировок. Свою неблагоприятную роль может сыграть и охлаждение излишнего оптимизма по поводу переговорного процесса между РФ и Украиной", - пишет эксперт инвесткомпании.

Манжос также отмечает, что во второй половине дня косвенное влияние на ход локальных торгов способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).

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