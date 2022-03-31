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31 марта 2022 года 09:15

Нефть резко дешевеет

Американский рынок акций снизился в среду. Фондовые индексы стран АТР снижаются в четверг, исключение - южнокорейский индекс. Цены на нефть активно снижаются в ходе утренних торгов в четверг.

Американский рынок акций снизился в среду на фоне ослабления оптимизма трейдеров в отношении прогресса в переговорах России и Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле, что в Кремле отмечают в качестве позитивного момента то, что Киев сформулировал конкретные предложения по урегулированию ситуации, но в целом не считают результаты встречи прорывными.

Днем ранее рынок позитивно воспринял заявления Владимира Мединского о намерении Москвы предпринять меры для деэскалации ситуации на Украине, а также слова представителя Минобороны РФ о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. Позже, однако, Пентагон сообщил со ссылкой на разведданные, что Россия отводит войска от Киева, однако наращивает присутствие в других локациях.

"Было много надежд на то, что может быть достигнут прорыв в российско-украинских переговорах, однако сегодня эти надежды испарились, - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер, слова которой приводит Dow Jones. - Я думаю, высокая рыночная волатильность сохранится".

Статданные по экономике США, опубликованные в среду, показали более слабые, чем сообщалось ранее, темпы роста ВВП страны в минувшем квартале.

Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 7%. Аналитики в среднем ожидали пересмотра показателя в сторону повышения - до 7,1%, сообщает Trading Economics.

Тем временем, согласно данным отраслевой организации ADP, число рабочих мест в частном секторе в США выросло в марте на 455 тыс. (консенсус-прогноз экспертов - 450 тыс.). В феврале, согласно уточненным данным, повышение составило 486 тыс.

Число рабочих мест в сфере услуг увеличилось на 377 тыс., в том числе, в досуговом и гостиничном бизнесе - на 161 тыс.

Давление на американский рынок акций в среду оказали "ястребиные" заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж, отмечает Market Watch.

Джордж заявила, что поддерживает быстрый переход Федеральной резервной системы (ФРС) к нейтральной денежно-кредитной политике, не ограничивающей, но и не стимулирующей экономическую активность.

"С учетом состояния экономики, когда инфляция находится на 40-летнем максимуме, а безработица - около рекордного минимума, быстрое движение к нейтральной денежно-кредитной политике является целесообразным", - сказала она.

По ее оценкам, нейтральному состоянию денежно-кредитной политики соответствует базовая ставка на уровне около 2,5%.

Акции Micron Technology (SPB: MU) Inc. подешевели на 3,5% по итогам торгов в среду, несмотря на то, что квартальная отчетность компании оказалась лучше прогнозов рынка. Американский чип-мейкер увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале почти в четыре раза, выручку - на 24,8%.

Котировки бумаг других производителей чипов - Intel Corp. (SPB: INTC) и Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - снизились соответственно на 1,6% и 3,3%.

Бумаги американского производителя мебели и декора RH Inc. (SPB: RH) (ранее Restoration Hardware) подешевели на 13,3%, поскольку его отчет за прошедший квартал не оправдал ожиданий.

Стоимость акций Pinterest Inc. (SPB: PINS) упала на 3,7% вслед за ухудшением оценки акций до "на уровне рынка" с "выше рынка" аналитиком Morgan Stanley (SPB: MS) Брайаном Новаком, который выразил сомнения в способности сервиса удерживать пользователей.

Котировки акций американских нефтекомпаний Marathon Oil (SPB: MRO) Corp. и Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. выросли соответственно на 2% и 1,2% на фоне подъема цен на нефть.

Бумаги Lululemon Athletica (SPB: LULU) Inc. подорожали 9,6% благодаря сильной отчетности производителя и ритейлера спортивной одежды за четвертый финквартал. Компания также объявила о запуске новой программы выкупа акций объемом $1 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 65,38 пункта (0,19%) и составил 35228,81 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 29,15 пункта (0,63%) - до 4602,45 пункта.

Nasdaq Composite упал на 177,36 пункта (1,21%) и составил 14442,27 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг на фоне разочаровывающей статистики и геополитики, исключением стал лишь южнокорейский индикатор.

Инвесторы продолжают следить за изменениями ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле, что в Кремле отмечают в качестве позитивного момента то, что Киев сформулировал конкретные предложения по урегулированию ситуации, но в целом не считают результаты встречи прорывными.

"Было много надежд на то, что может быть достигнут прорыв в российско-украинских переговорах, однако эти надежды испарились, - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер, слова которой приводит Dow Jones. - Я думаю, высокая рыночная волатильность сохранится".

Гонконгский Hang Seng к 8:25 МСК опустился на 1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта в предыдущий месяц, показали данные Государственного статистического управления (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индикатор опустился ниже этого уровня впервые с октября прошлого года.

Аналитики в среднем также ожидали сокращения до 49,5 пункта, сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает старший статистик ГСУ Чжао Цинхэ, снижение индикатора произошло из-за того, что многим китайским предприятиям пришлось ввести ограничения из-за вспышки коронавируса, и это привело к недостатку рабочей силы и увеличению времени поставок товаров и продукции.

В гонконгском индексе среди лидеров падения находятся акции технологических Techtronic Industries Co. Ltd. (-3,1%) и JD.com Inc. (SPB: JD) (-2,9%), а также производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (-3%).

При этом наиболее активно растут бумаги инвестиционной CITIC Ltd. (+3,2%) после публикации отчетности, которая показала улучшение основных показателей.

В лидерах роста в Hang Seng в основном находятся бумаги китайских банков: акции China Construction Bank Corp. дорожают на 2,2%, Bank of China Ltd. - на 1,3%, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - на 1,2%, China Merchants Bank Co. Ltd. - на 1%.

Японский Nikkei к 8:30 МСК опустился на 0,4%.

В лидеры снижения среди компонентов индекса выходят акции рекрутинговой Recruit Holdings Co. Ltd. (-4%), биофармкомпании Kyowa Kirin Co. Ltd. (-3,5%) и логистической Nippon Express Holdings Inc. (-3,4%).

Тем временем капитализация автопроизводителей Toyota Motor Corp. и Mazda Motor Corp. растет на 0,8% и 1% соответственно, крупнейшего ритейлера в Азии Fast Retailing Co. Ltd. - на 0,1%.

Южнокорейский Kospi к 8:40 МСК прибавил 0,45%.

Стоимость производителя электроники LG Corp. поднимается на 2%, автопроизводителя Kia Corp. - на 0,14%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

В лидерах спада среди компонентов индикатора оказались акции производителя сантехники Reece Ltd. (-5%), IT-компании Xero Ltd. (-4,5%) и инвестиционной Premier Investments Ltd. (-4,1%).

Капитализация горнодобывающей BHP Group Ltd. поднялась на 2,3%, Rio Tinto Ltd. - на 2%.

Цены на нефть активно снижаются в ходе утренних торгов в четверг после существенного роста накануне.

Трейдеры ждут, когда Вашингтон объявит меры по поддержке американских потребителей на фоне роста цен на энергоносители, а также оценивают опубликованные накануне данные о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК в четверг составляет $107,98 за баррель, что на $5,47 (4,82%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $3,22 (2,9%), до $113,45 за баррель.

Майский контракт на Brent в четверг торгуется последний день. Более активный июньский контракт падает в цене на $5,27 (4,73%) до $106,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $101,47 за баррель, что на $6,35 (5,89%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов выросла на $3,58 (3,4%), до $107,82 за баррель.

Как сообщалось, президент США Джо Байден представит в четверг меры, направленные на снижение цен на энергоносители на американском рынке.

Белый дом не приводит детали, но агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что администрация Байдена рассматривает возможность высвобождения примерно 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегических запасов США в течение нескольких месяцев для борьбы с ростом цен на бензин и нехваткой поставок.

"Проблемы, которые мы наблюдаем в связи с Россией, имеют среднесрочный и долгосрочный характер, тогда как высвобождение нефти из стратегических резервов, увы, является краткосрочным решением", - отметил аналитик ING Уоррен Питерсон.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 марта, упали на 3,45 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее существенного снижения - на 2 млн баррелей.

Между тем резервы бензина выросли на 785 тыс. баррелей и составили 238,83 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей, до 113,53 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,6 млн баррелей и падение запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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