"Финам" рекомендует держать акции ETF UNG с прогнозной ценой $20

"Финам" рекомендует держать акции ETF United States Natural Gas Fund LP с прогнозной стоимостью на уровне $20 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Цена на ETF UNG выросла до рекордных за полгода значений, достигнув отметки $19, что не типично для этого времени года ввиду сезонности ценообразования на рынке газа, так как в начале весны цены начинают снижаться ввиду потепления в Северном полушарии. Во многом это связано с повышенным спросом на американский газ на фоне боевых действий на Украине, которые привели к тому, что Старый Свет решил ускорить снижение зависимости от российских энергоносителей. Очевидный выбор ЕС пал на США как на главного стратегического и торгового партнера Европы. Судя по всему, Америка может значительно усилить свои позиции на европейском рынке в ближайшие несколько лет, однако дальнейший рост цены на американский СПГ выглядит ограниченным. В связи с этим мы устанавливаем целевую цену $20 за акцию, что соответствует рекомендации "держать", - указывает аналитик Андрей Маслов.

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