BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций Интер РАО

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций "Интер РАО", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендованный советом директоров "Интер РАО" дивиденды за 2021 год в размере 0,237 руб. на акцию - это максимальные выплаты как в абсолютном, так и относительном выражении за всю историю компании, констатирует эксперт Василий Карпунин. И это лишь 25% от чистой прибыли по МСФО, отмечает он.

Планов по делистингу у эмитента нет.

"Новость про сохранение листинга позитивна, что и обеспечило резкий рост котировок бумаг компании в среду. Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный, учитывая отсутствие долга, значительную денежную подушку и квазиказначейский пакет размером в треть компании", - указывает Карпунин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.