Экстремально высокая волатильность на рынке акций РФ пока сохранится - BCS Express

Экстремально высокая волатильность на российском рынке акций сохранится в ближайшее время, но тенденция к ее снижению неизбежна, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Российский рынок акций накануне показал положительную динамику, при этом сохраняется очень высокая амплитуда колебаний, однако обороты торгов не впечатляют. В среду в акциях индекса Мосбиржи наторговали на 39,7 млрд руб. Пониженная активность была обусловлена отсутствием нерезидентов, более короткой торговой сессией, а также отсутствием множественных арбитражных и спекулятивных стратегий из-за временного запрета коротких позиций. Экстремально высокая волатильность на нашем рынке пока сохранится, но тенденция по ее снижению неизбежна. Особенно это касается крупных компаний. Колебания котировок их акций на десятки процентов без дополнительных корпоративных событий постепенно должны исчезать, ситуация стабилизируется", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

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