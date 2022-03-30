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30 марта 2022 года 19:02

Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику после двух дней активного роста

Москва. 30 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали в среду боковую динамику после двух дней активного роста, который был простимулирован новым раундом российско-украинских переговоров, а также укреплением рубля, который отыграл уже 80% предыдущего падения, вернувшись к уровням 25 февраля. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали умеренный ценовой рост, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 2,2%, до 35,1% от номинала (их доходность выросла на 35 базисных пунктов - до 17,63% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 6,9%, до 34,45% от номинала (их доходность выросла на 1,1 процентного пункта - до 17,52% годовых). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 13,6%, подорожав до 24,88% от номинала (его доходность снизилась на 2,8 процентного пункта, до 21,46% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 13,9%, до 27,99% от номинала (доходность снизилась на 4,7 процентного пункта - до 43,8% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 1,8%, до 25,24% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 процентного пункта и составила 38,36% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 3,5%, до 18,8% от номинала (их доходность снизилась на 0,93 процентного пункта и составила 38,73% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 0,5%, подорожав до 51,71% от номинала (их доходность снизилась на 35 базисных пунктов - до 58,46% годовых). В тоже время стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 5,3%, составив 41,82% от номинала (их доходность выросла на 5,5 процентного пункта - до 66,56% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию в начале этой недели тенденции к ценовому росту российских еврооблигаций способствовали такие факторы, как позитивная динамика долговых бумаг большинства развитых стран, в том числе американских Treasuries, обнадеживающие новости с первых за последние две недели очных переговоров российской и украинской делегаций, которые проходили в Стамбуле, а также ожидания сообщений относительно новой схемы продажи газа в недружественные страны за рубли. Вместе с тем к середине недели эти факторы в основном были уже отыграны, поэтому динамика рынка приобрела боковую направленность в ожидании новых важных сообщений.

Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ; если они будут исполнены, угроза создания плацдарма НАТО на территории этой страны будет ликвидирована, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский. "Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

Мединский добавил, что эти тезисы Украина сформулировала в письменном виде и представила российской делегации на переговорах в Стамбуле во вторник. "Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия", - уточнил он. Мединский подчеркнул, что Украина "впервые за все предшествующие годы заявила о готовности договариваться с Россией".

Минфин РФ продлил срок подачи заявок на выкуп еврооблигаций "Россия-2022" до 20:00 30 марта, сообщило министерство. "Минфин России информирует, что период направления поручений владельцев облигационных займов РФ выпуска "Россия-2022" с погашением 4 апреля 2022 года о переводе данных ценных бумаг на казначейский счет Минфина России в НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) продлевается до 20:00 30 марта", - говорится в сообщении.

Накануне Минфин предложил инвесторам предъявить к выкупу суверенные долларовые еврооблигации с погашением в апреле 2022 года за рубли по курсу ЦБ РФ на 31 марта. Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Владельцы выкупаемых еврооблигаций в период с 16:00 29 марта по 17:00 30 марта могли направлять НРД поручения на перевод евробондов на казначейский счет Минфина России в НРД. Таким образом, срок подачи заявок на выкуп продлен еще на три часа. Выпуск евробондов Россия-2022 был размещен в 2012 году, он номинирован в долларах, объем в обращении составляет $2 млрд. Дата планового погашения и выплаты накопленного купона - 4 апреля.

Выкуп суверенных евробондов РФ за рубли позволит устранить дискриминацию держателей из РФ при расчетах, которая возникает при проведении платежей, поступающих через международные депозитарии, сообщил ранее в среду министр финансов РФ Антон Силуанов. Это связано с тем, что деньги, поступившие в Euroclear, успешно доходят до иностранных держателей, при этом расчеты по доведению платежей до российских резидентов зависают, сказал министр.

"Поэтому мы в данном случае предложили напрямую рассчитываться с нашими резидентами в рублях с тем, чтобы не дискриминировать наших держателей ценных бумаг, и предложили возможность выкупа у российских резидентов наших обязательств", - пояснил Силуанов. "Будет это происходить в рублях, никаких ограничений в расчетах не будет. Поэтому, на наш взгляд, это абсолютно справедливо с точки зрения выполнения обязательств государства перед держателями наших бумаг", - отметил министр.


Опубликовано: /Финмаркет/
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