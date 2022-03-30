Рубль может закрепиться в диапазоне 75-80 руб./$1 - "Велес Капитал"

Рубль может закрепиться в диапазоне 75-80 руб./$1 в скором времени при сохранении текущих условий, полагает начальник отдела банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль утром был близок к отметке 82,5 руб./$1, а днем "ограничивался" укреплением до 83 руб./$1. Российская валюта укрепляется седьмую сессию подряд. Основными факторами роста остаются валютные ограничения и резкое сжатие импорта. Прогресс в мирном урегулировании геополитической ситуации также выступает положительным моментом, но в условиях фактического отсутствия на рынке крупных рыночных игроков фактор переговоров сейчас не транслируется в полной мере в покупки рубля. При сохранении текущих условий российская валюта в скором времени может вернуться к уровням, предшествовавшим кризисному обострению, и закрепиться в районе 75-80 руб./$1. В свою очередь, такие отметки могут послужить импульсом для начала смягчения валютных ограничений и процентной политики", - отмечает эксперт.

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