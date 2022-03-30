"Финам" рекомендует покупать акции Alibaba с целью $250,6

"Финам" рекомендует покупать акции Alibaba Group Holding с целевой ценой $250,6 за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Среди китайских компаний нам нравится Alibaba, которая является лидером китайских рынков онлайн-торговли и облачных сервисов, - пишут аналитики. - Акции Alibaba, как и весь технологический сектор Китая, находились под значительным давлением в последний год. Среди основных причин слабого перформанса можно выделить регуляторное давление (в частности, реорганизацию Ant Group), замедление темпов роста выручки, а также рост конкуренции в сфере онлайн-ритейла со стороны JD.com и Pinduoduo. После такого снижения акции Alibaba стали выглядеть рекордно дешево в контексте оценки. На данный момент форвардные мультипликаторы EV/EBITIDA и P/E равны 9,7 и 15,6 соответственно, что не соответствует уровням растущей технологической компании и историческим значениям для Alibaba. При этом компания сохраняет перспективы по росту бизнеса".

По мнению экспертов, наиболее активно будет развиваться облачное направление, т.к. менеджмент ожидает роста данного рынка в Китае в 5 раз к 2025г относительно уровня 2020г. Также стратеги "Финама" ожидают дальнейшего развития основного сегмента e-commerce за счет роста экономики Китая, скорого достижения таргета в 1 млрд клиентов и развития международных направлений бизнеса.

"Мы полагаем, что за счёт совокупности данных факторов выручка Alibaba в ближайшие годы будет расти на 15-20%. На таком фоне менеджмент Alibaba принял решение об увеличении объема обратного выкупа акций с $15 млрд до $25 млрд до марта 2024г, заявив, что на данный момент цена акций не отражает перспектив бизнеса", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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