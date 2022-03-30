Вероятен дальнейший рост котировок акций Micron Technology - "Инвестбанк Синара"

Вероятен дальнейший рост котировок акций Micron Technology, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Компания Micron представила сильные результаты за финансовый 2К22 (закончился 3 марта 2022г) и прогноз на 3К22, - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. - В 2К22 компании удалось увеличить операционную рентабельность благодаря снижению себестоимости в процентном соотношении к выручке с 74% в 2К21 до 54% в 2К22. Менеджмент Micron отметил значительный спрос на рынках корпоративных ПК, игровых видеокарт, 5G-смартфонов и электромобилей. Согласно ожиданиям руководства компании, выручка в 3К22 вырастет на 17,6% г/г до $8,5-8,9 млрд (консенсус: $8,2 млрд). Таким образом, темпы увеличения продаж снизятся по сравнению с 2К22, однако окажутся на 6% лучше ожиданий рынка".

Эксперты отмечают, что прогноз по прибыли также превысил оценки консенсуса на 10% - $2,36-2,56 за акцию против прогнозируемых аналитиками $2,24. "Если прибыль в 4К22 продолжит расти такими же темпами, показатель может увеличиться на 78% г/г и окажется на 5% выше консенсус-прогноза, - прогнозируют Вахрамеев и Фомкина. - Мы расцениваем отчетность как позитивную и ожидаем дальнейшего роста котировок компании".

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