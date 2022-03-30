Среднесрочные перспективы цены акций МТС сдержанные - BCS Express

Аналитики BCS Express оценивают среднесрочные перспективы цены акций "МТС" как сдержанные, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Котировки акций МТС растут в среду более чем на 32%, при этом каких-либо драйверов для роста бумаг эмитента сильнее рынка не появлялось. Предыдущие четыре дня акции снижались в цене, потеряв около 20%. Текущий подъем можно расценивать как отскок в перепроданной бумаге. Среднесрочные ожидания по акциям МТС сдержанные - компания не попала под прямые санкционные ограничения, а телекоммуникационный бизнес можно отнести к защитным секторам. При этом прошедшее ослабление рубля негативно для компании за счет удорожания капитальной программы. МТС пользуется репутацией стабильной дивидендной "фишки", однако при ключевой ставке в 20% привлекательность бумаг в сравнении с долговыми инструментами или депозитами снижается. При позитивной динамике рынка можно ожидать постепенного подъема цены акций МТС, однако на рост сильнее рынка рассчитывать не приходится", - указывают эксперты.

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