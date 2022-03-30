Возможно внеплановое снижение ставки ЦБР в апреле 2022г - "Солид Брокер"

Возможно внеплановое снижение ключевой ставки ЦБ РФ в апреле текущего года, считают аналитики "Солид Брокер".

"Мы думаем, что по началу Германия и другие европейские потребители газа будет сопротивляется, но в конечном счете перейдут на оплату в рублях. Полагаем, что будет много новостей с этого "фронта". Пока же решение о переводе на оплату в рублях вызвало укрепление курса рубля на Мосбирже. В случае "слома" Европы, курс может укрепиться ещё сильнее, однако думаем, что уровни около 80-85 руб./$1 устраивают Россию. Поэтому не исключаем внеплановое снижение ключевой ставки ЦБ в апреле", - отмечают эксперты в комментарии.

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