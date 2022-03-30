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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цена нефти, возможно, останется в диапазоне $105-115/барр. до конца текущей недели - "Финам"
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30 марта 2022 года 13:13

Цена нефти, возможно, останется в диапазоне $105-115/барр. до конца текущей недели - "Финам"

Цена на нефть марки Brent, возможно, останется в диапазоне $105-115 за баррель до конца текущей недели, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Нефтяной рынок на данный момент остается крайне волатильным, и пока непонятно, каким образом будет восполняться дефицит нефти в Европе из-за ухода оттуда поставок из России. В этой связи не стоит ждать быстрого снижения котировок нефти марки Brent ниже отметки $100/баррель. Основное внимание участников рынка сейчас уделяется дефициту предложения, особенно на фоне низкого уровня запасов нефти в мире, - отмечает эксперт. - За последние сутки котировки нефти марки Brent обозначили, что локальное сопротивление находится теперь на уровне $115/баррель, а ближайшая поддержка - $105/баррель. Видимо, в этом диапазоне цены будут торговаться до конца текущей недели, когда станут ясны итоги заседания ОПЕК+. Стохастик на дневном графике разворачивается вниз, а значит, цены на нефть могут показать еще одну волну снижения".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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