Выход рубля за нижнюю границу диапазона 80-85 руб./$1 в апреле маловероятен - "Открытие Инвестиции"

Выход курса рубля по отношению к доллару США за нижнюю границу диапазона 80-85 руб./$1 в апреле маловероятен, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"На наш взгляд, в наиболее оптимистичном варианте рубль в апреле может продолжить наблюдаемое укрепление до уровня 80-85 руб./$1 в случае сохранения нефтяного экспорта в физическом выражении в полном объеме и отсутствия существенных негативных новостей. Укрепление заметно выше этого уровня маловероятно - население может начать заметные покупки валюты даже с учетом введенной в размере 12% комиссии на ее приобретение. Однако с большой вероятностью поддержка со стороны экспорта энергоносителей и металлов все же ослабнет, и рубль постепенно вернется в достаточно широкий коридор от 95 до 105 руб./$1", - пишет Шульгин в комментарии.

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