Рынок акций РФ утром растет на ослаблении геополитической напряженности, раллируют "Интер РАО" и VK

Москва. 30 марта. Рынок акций РФ утром в среду растет на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (подросли нефть и металлы) и некоторого ослабления геополитической напряженности после прогресса в переговорах представителей России и Украины по деэскалации ситуации на Украине; лидируют в росте акции "Интер РАО" на корпоративных новостях, а также раллируют вторые торги подряд расписки VK.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2475,93 пункта (+2,8%), индекс РТС - 923,68 пункта (+4,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 24%.

Доллар стоит 84,48 рубля (-0,78 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (+24%, до 2,466 рубля), расписки VK (+18,6%, до 604,6 рубля, максимум сделок - 699,8 рубля), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+9,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+7,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+7,5%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+5,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+5,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+4,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+4,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4%), "Газпрома" (+3,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,5%), "Московской биржи" (+3,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,2% и +4,1% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,7%).

ПАО "Интер РАО" не обсуждает планы по делистингу, заинтересовано в сохранении акционерной стоимости, сообщила компания со ссылкой на замгендиректора Тамару Меребашвили.

Совет директоров ПАО "Интер РАО" утвердил рекомендацию по выплате дивидендов за прошлый год в размере 0,237 руб. на акцию, сообщила компания. Суммарно речь идет о 24,699 млрд руб., дата закрытия реестра для получения дивидендов - 10 июня.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,4%).

Как отмечается в сообщении ЦБ РФ, торги акциями на "Мосбирже" в основном режиме в среду снова продлятся до 13:50 МСК, по бумагам сохраняется запрет коротких продаж. По сравнению с 29 марта число доступных акций российских компаний из иностранных юрисдикций увеличится с 10 бумаг, входящих в индекс "Мосбиржи", до 21 бумаги. В среду дополнительно можно заключать сделки с расписками на акции "Русагро" (MOEX: AGRO), Cian (MOEX: CIAN), EMC (MOEX: GEMC), Etalon (MOEX: ETLN) Group, "Группа ГМС" (MOEX: HMSG), "Лента" (MOEX: LNTA), MDMG (MOEX: MDMG), "О'Кей" (MOEX: OKEY) (OKEY), Qiwi (MOEX: QIWI), Softline (MOEX: SFTL) Group и акциями VEON (MOEX: VEON). Эти бумаги также будут доступны в режиме РПС в период с 9:50 до 19:00 МСК.

Кроме того, как сообщалось ранее, "Мосбиржа" перенесла исполнение фьючерсов и опционов с 23-24 марта на 29-31 марта.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон в среду можно назвать позитивным: азиатские индексы акций растут, дорожает сырье. Однако оппоненты РФ в виде США и Великобритании продолжают говорить об очередных санкциях для России. Соответственно, в отношении условий внешней торговли затруднения продолжат расти. Поэтому сильных поводов для роста у российских индексов нет. Рубль может затормозить свое укрепление на фоне интереса частных лиц к покупке иностранной валюты после ее резкого ослабления.

Лидерство расписок VK Group можно объяснить тем, что компания лишилась конкурентов в сфере социальных сетей (Facebook - информационный ресурс Meta Platforms (SPB: FB) Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена - прим ИФ) и может теперь более эффективно монетизировать свои возможности. В России "ВКонтакте" осталась главной социальной площадкой, то есть теперь маркетинговые усилия по продвижению и развитию будут сосредоточены на площадках VK Group, пояснил Кочетков.

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, политический фактор оказал поддержку рынку акций РФ в среду. На прошедших накануне переговорах РФ-Украина явно наблюдалось сближение позиций сторон. Минобороны РФ сообщило, что снижает боевую активность на киевском направлении. В то же время нерезиденты не могут участвовать в торгах на "Мосбирже", поэтому ликвидность рынка в целом оставляет желать лучшего. В итоге реакция на политический позитив оказалась сдержанной, а волатильность остается высокой.

Растут второй день акции "Аэрофлота", хотя о взлете бумаг говорить не стоит - пока идут лишь спекулятивные покупки на ожиданиях, что авиакомпания первой получит помощь из средств Фонда национального благосостояния. Бумагу на отскоках из среднесрочных портфелей лучше продавать. В расписках VK инвесторы отыгрывают рост числа пользователей соцсети после того, как деятельность ее западных конкурентов была заблокирована. Кроме того, расписки VK с сентября 2020 года находились в устойчивом нисходящем тренде, упав в цене примерно в 10 раз. Скорее всего, бумага продолжит рост, но, возможно, после некоторой коррекции и не такими богатырскими шагами, считает аналитик.

Из blue chips внимание инвесторов направлено на "Газпром" (MOEX: GAZP). Сегодня-завтра решится вопрос о продаже газа за рубли. Западные страны резко негативно отреагировали на данную инициативу российского президента. Поэтому акции "Газпрома", несмотря на высокие цены на газ, последние дни торгуются слабее рынка. Есть серьезные опасения, что в случае перехода на рублевые расчеты, российская компания получит множество исков и штрафных санкций. Сохраняется позитивный взгляд на "Роснефть", как на самую фундаментально сильную сейчас российскую компанию, отмечает Антонов.

По словам старшего аналитика ИК "Русс-инвест" Романа Блинова, нефть в среду стабилизировалась и пытается вернуться к уровням технической поддержки, что дает шанс на дальнейшее укрепление в рамках сложившегося тренда роста. Подорожание сырья не удивляет, к тому же госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что стоимость многих ресурсов на товарно-сырьевом рынке будет расти. По словам Блинкена, ситуация вокруг Украины явно влияет на поставки продовольствия и цены на энергоносители по всему миру.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что хороший внешний фон и возможность снижения геополитических рисков способствуют росту интереса к российским бумагам. В результате индекс МосБиржи может предпринять попытку возвращения в диапазон 2500-2600 пунктов. При этом в случае появления позитивных новостей в дальнейшем не исключена возможность тестирования верхней границы данного коридора.

Поддержку мировым рынкам оказали надежды на снижение геополитических рисков, что позитивно повлияло на широкий спектр активов. Дополнительным фактором выступила статистика по индексу доверия потребителей в США, которая оказалась лучше ожиданий. При этом инвесторы продолжают игнорировать возможность более активного повышения ставки в США и сокращения баланса американского регулятора, о чем говорят выступления представителей ФРС. Уже на ближайшем заседании ставка может быть поднята на 0,5 п.п., что приведет к росту стоимости фондирования в долларах. Плюс к этому, будет рассмотрен вопрос о продаже на рынке активов, купленных регулятором в рамках программы количественного смягчения, что оттянет ликвидность с рынков. Оба фактора негативны для рисковых активов и в дальнейшем будут способствовать их снижению, полагает Зварич.

В США индексы акций во вторник выросли на 1-1,8% на оптимизме в отношении российско-украинских переговоров. Российская сторона намерена сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил во вторник журналистам глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров с украинскими коллегами в Стамбуле. Мединский также отметил, что состоявшиеся переговоры были конструктивными.

Тем временем заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

Индекс потребительского доверия в США в марте поднялся до 107,2 пункта по сравнению с пересмотренными 105,7 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Ранее сообщалось, что в феврале индикатор составлял 110,5 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 107 пунктов по сравнению с ранее объявленным февральским значением, свидетельствуют данные Trading Economics.

В Азии в среду также преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,8%), однако в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос в пределах 0,1%, CAC40 и DAX просели на 1-1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,4%).

Негативное настроение инвесторов в Японии обусловлено опасениями относительно новой вспышки заболеваемости COVID-19, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в Японии в феврале сократились на 0,8% в годовом выражении. Падение было зафиксировано впервые с сентября прошлого года, аналитики в среднем ожидали снижения всего на 0,3%, сообщает Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в январе продажи увеличились на 1,1%, а не на 1,6%, как было объявлено ранее.

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены растут перед публикацией в 17:30 МСК данных Минэнерго США о запасах сырья в стране.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $111,57 за баррель (+1,2% и -2% во вторник), майская цена WTI - $105,94 за баррель (+1,6% и -1,6% накануне).

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей, что втрое превышает показатель, ожидавшийся аналитиками, пишет Trading Economics.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго США укажет на снижение запасов на 1,7 млн баррелей.

Тем временем, страны ОПЕК+ готовятся провести очередную встречу в четверг для обсуждения планов в отношении объемов добычи нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.

При этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью CNBC заявил, что ОПЕК+ на ближайшей встрече "оставит политику за дверью".

В то время как правительства многих стран и международные организации по всему миру вводят жесткие санкции в отношении России и разрывают экономические связи со страной из-за ее военной операции на Украине, страны-участницы ОПЕК+ не планируют принимать каких-то мер в отношении РФ.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+29,9%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+22,6%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+22,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+20,1%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+19,7%), акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+17,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+14,6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+13,6%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+13,2%).

Подешевели бумаги "Акрона" (MOEX: AKRN) (-17,5%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-16%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-14,6% и -17,8% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-14,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 16,44 млрд рублей (из них 2,61 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,35 млрд рублей на акции "ФосАгро").