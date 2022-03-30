Перспективы цены бумаг РусАла в целом умеренно позитивны - BCS Express

Ожидания по котировкам бумаг "РусАла" в целом умеренно позитивные в свете высоких цен на алюминий и слабого рубля, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

"РусАл" представил сильные финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2021 год. Рост ключевых финансовых метрик обусловлен подъемом цен на алюминий. В отчете компания отмечает возросшие риски для бизнеса в связи с текущей геополитической ситуацией и регуляторными изменениями. В частности, эмитент может столкнуться со сложностями в поставках оборудования и, следовательно, с отсрочкой реализации инвестпрограммы. Ожидания по бумагам "РусАла" умеренно позитивные в свете высоких цен на алюминий и слабого рубля. При этом снижение производства глинозема и фиксация внутренних цен должны оказать давление на рентабельность компании. Кроме того, пока не получается оценить, с какими логистическими проблемами может столкнуться компания и какие будут последствия. Эти риски стоит учитывать", - указывает аналитик.

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