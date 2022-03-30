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30 марта 2022 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в среду могут подрасти на новостях с российско-украинских переговоров

Москва. 30 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно подрасти на новостях с очередного раунда российско-украинских переговоров, которые проходили в Стамбуле, а также в ожидании сообщений относительно новой схемы продажи газа в недружественные страны за рубли, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Москва получила от Киева предложения о придании Украине постоянного нейтрального статуса при наличии международных гарантий, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. "Мы получили письменные предложения украинской делегации, как я понимаю, согласованные с руководством Украины, которые сводятся к следующему: Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса", - сказал Мединский.

"Дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. И эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем", - сказал Мединский. Он также добавил, что "гарантии безопасности не распространяются также на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей, что такое эти отдельные районы, Украина формулирует отдельно - какова площадь этих отдельных районов, РФ - так, как она это понимает".

Украина обещает отказаться от вступления в военные союзы, Россия со своей стороны не возражает против ее вхождения в Евросоюз, заявил глава российской делегации на переговорах. "Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию", - сказал Мединский. "Со своей стороны, Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз", - отметил он.

Военная активность на киевском и черниговском направлении будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров, заявил журналистам заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле.

"В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", - сказал он.

Американские фондовые индексы завершили существенным подъемом торги во вторник благодаря оптимизму инвесторов по поводу итогов первых за две недели очных переговоров представителей России и Украины. Российская сторона намерена сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил во вторник журналистам глава российской делегации Мединский после переговоров с украинскими коллегами в Стамбуле. Он также отметил, что состоявшиеся переговоры были конструктивными.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышаются. Исключением является японский рынок, где негативное настроение инвесторов обусловлено опасениями относительно новой вспышки заболеваемости COVID-19. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,93%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК увеличился на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,4% (до максимума за неделю). Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК вырос на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду увеличился на 0,7%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду после снижения накануне. Трейдеры оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах и ждут официальных данных от Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК в среду составила $111,94 за баррель, что на 1,55% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 2%, до $110,23 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $105,94 за баррель, что на 1,63% выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов упала на 1,62%, до $104,24 за баррель.

Данные API, опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей, что втрое превышает показатель, ожидавшийся аналитиками. Официальные сведения о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов на 1,7 млн баррелей.

Тем временем, страны ОПЕК+ готовятся провести очередную встречу в четверг для обсуждения планов в отношении объемов добычи нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком. При этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью CNBC заявил, что ОПЕК+ на ближайшей встрече "оставит политику за дверью". В то время как правительства многих стран и международные организации по всему миру вводят жесткие санкции в отношении России и разрывают экономические связи со страной из-за ее военной операции на Украине, страны-участницы ОПЕК+ не планирует принимать каких-то мер в отношении РФ.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала в 2,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 3,307 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,642 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали заметный рост в рамках коррекции после падения в первый день недели.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 марта вырос на 0,76% по отношению ко вторнику и составил 97,72 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,77%, поднявшись до 697,36 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-20R" (+5%), "Сбербанк-002Р-01" (+3,38%), "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+3,38%) и "БКЕ-001Р-03" (+1,77%), а в лидерах снижения - облигации "Металлоинвест БО-04" (-4,3%), "РЖД-23" (-2,37%) и "Башнефть-07" (-1,85%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Почта России" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-001Р-07 на уровне 17% годовых. Компания разместила выпуск 10-летних облигаций на 5 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых до оферты с исполнением 8 апреля 2022 года.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 35-го купона облигаций 29-й серии в размере 10,15% годовых. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей по ставке 7,1% годовых. Ставка текущего купона - 9,4% годовых. Облигации размещены сроком на 35 лет, купоны квартальные. Ставки 2-132-го купонов рассчитываются как уровень инфляции за год + 1%.

ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) определило ставку 22-го купона облигаций 3-й и 4-й серий на уровне 12,15% годовых. СЗКК разместила бонды общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет. По выпускам выплачиваются полугодовые купоны. Ставки первых купонов установлены на уровне 11,15% годовых. Ставки 2-40-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: каждые полгода начиная с 7-го года обращения перечисляются платежи, возрастающие от 1,8% от номинала облигаций до 6,5% от номинала. Долговые обязательства обеспечены государственной гарантией РФ.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 39-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 26,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

Кроме того, ООО "Пионер-лизинг" выкупило в рамках оферты 3 тыс. 668 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 100 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 3,67% выпуска. Компания завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-36-го купонов. Купоны ежемесячные. Ставки 37-48-го купонов облигаций были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка 49-го купона - 25% годовых.

ООО "РЕСО-лизинг" приобрело в рамках оферты 2 млн 468,982 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 98,76% выпуска. Эмитент разместил 10-летние облигации серии БО-01 на 2,5 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка текущего купона - 24% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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