Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне роста позитива на большинстве мировых рынков

Москва. 30 марта. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивным настроениям на большинстве рынков после очного раунда российско-украинских переговоров, состоявшегося накануне в Стамбуле.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 82,54-86,6 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 85,1 руб./$1 (-15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 93,2325 руб./EUR1 (-87,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 47,51 коп. к уровню закрытия 29 марта, до 88,76 руб.

Доллар при этом оказался на 1,2 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,8 руб. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов на фоне позитива по итогам состоявшихся накануне в Турции первых за две недели очных переговоров представителей России и Украины.

Российская сторона намерена сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил во вторник журналистам глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров с украинскими коллегами в Стамбуле. Мединский также отметил, что состоявшиеся переговоры были конструктивными.

Тем временем заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области (Белоруссия). Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Глава российской делегации, помощник президента Мединский сообщил в середине марта, что принято решение проводить переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи. Без выходных переговоры в этом режиме проводились с 14 марта.

Список экспортируемых за рубли товаров было бы правильно расширить, включив в него нефть, металлы, зерно, уголь, удобрения, между тем заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.", - написал Володин в телеграм-канале в среду.

Он также отметил, что "у европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях". "Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным", - считает спикер Госдумы.

Необходимость снижения зависимости стран Запада от энергоресурсов РФ стала во вторник одной из тем телефонных переговоров премьера Великобритании Бориса Джонсона с лидерами США, ФРГ, Франции и Италии, отмечено в заявлении Даунинг-стрит, 10.

"Лидеры обсудили необходимость работать вместе над переформатированием международной энергетической структуры и снижением зависимости от российских углеводородов", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно заявлению, Джонсон подчеркнул, что страны Запада не должны ослаблять меры, применяемые против РФ в связи с ситуацией в Украине.

В Белом доме в свою очередь сообщили, что лидеры обсудили "важность поддержки стабильности энергетических рынков" в свете перебоев поставок энергоресурсов, вызванных санкциями. При этом они "подтвердили решимость" продолжать вводить меры в отношении России.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду после снижения накануне. Трейдеры оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах и ждут официальных данных от Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в среду составляет $112,5 за баррель, что на 2,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $106,7 за баррель, что на 2,36% выше итогового значения предыдущей сессии.

Данные API, опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей, что втрое превышает показатель, ожидавшийся аналитиками, пишет Trading Economics.

Официальные сведения о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов на 1,7 млн баррелей.

Тем временем, страны ОПЕК+ готовятся провести очередную встречу в четверг для обсуждения планов в отношении объемов добычи нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.

В то время как правительства многих стран и международные организации по всему миру вводят жесткие санкции в отношении России и разрывают экономические связи со страной из-за ее военной операции на Украине, страны-участницы ОПЕК+ не планируют принимать каких-то мер в отношении РФ.