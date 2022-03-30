"Финам" снизил рекомендацию для акций PepsiCo до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций PepsiCo Inc. с "покупать" до "держать" с прогнозной стоимостью на уровне $187,88 за штуку на горизонте до конца 2022 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Диверсифицированное предложение PepsiCo, 45% выручки которой приходится на напитки, а остальное на различные продукты питания с обширным географическим присутствием, делает компанию устойчивой к падению спроса на определенный тип продукта или бренд. Компания работает над сокращением издержек и эффективным маркетингом, что позволит ей усилить узнаваемость бренда в эффективной манере", - отмечает эксперт Анна Буйлакова.

PepsiCo Inc. - производитель напитков и закусок под брендами Lays, Cheetos, Doritos, Pepsi-Cola и Mountain Dew. Локальные для России бренды включают "Агуша", "Домик в деревне", "Фруктовый Сад", Aqua Minerale и ХрусTeam.

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