BCS Epxpress умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены бумаг РусАгро

Среднесрочные перспективы котировок бумаг "РусАгро" умеренно позитивны, считают аналитики BCS Express.

"Позитивная динамика акций "РусАгро" в среду обусловлена ростом цен на продукты в России, разгоном инфляции. Компанию формально можно назвать бенефициаром высокого спроса на сахар - эмитент является одним из крупнейших производителей в стране. 9 марта ЕС ввел санкции против Вадима Мошковича, крупнейшего акционера компании. Вскоре после этого бизнесмен сократил долю в компании ниже контрольной и покинул управленческие посты, тем самым выведя "РусАгро" из-под санкционных ограничений, - отмечают эксперты инвестиционной компании. - Среднесрочные ожидания по акциям "РусАгро" умеренно позитивные. Компания выигрывает от роста цен на продукты, однако стоит понимать, что вместе с разгоном инфляции растут риски регуляторного влияния".

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