Вероятна консолидация ОФЗ у текущих уровней на торгах в среду - ПСБ

Вероятна консолидация ОФЗ у текущих уровней на торгах в среду, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Минфин РФ во вторника предложил досрочный выкуп евробондов с погашением 4 апреля 2022 года в рублях по курсу ЦБР по цене 100% от номинала. Расчеты предлагается провести 31 марта. Воспользовавшиеся данной офертой, российские инвесторы смогут избежать риска неполучения средств по евробондам РФ в силу их блокировки при прохождении через западные депозитарии (Euroclear и Clearstream). Объем выпуска составляет $2 млрд. Ожидаем, что полученные российскими инвесторами выплаты по евробондам будут частично реинвестированы в ОФЗ. В условиях длительной паузы в размещении нового госдолга это поддержит спрос на обращающиеся гособлигации. После прошедшей во вторник сильной положительной переоценки гособлигаций в среду ожидаем стабилизации ОФЗ около достигнутых уровней", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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