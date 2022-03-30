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30 марта 2022 года 10:07
Вероятна консолидация ОФЗ у текущих уровней на торгах в среду - ПСБ
Вероятна консолидация ОФЗ у текущих уровней на торгах в среду, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Минфин РФ во вторника предложил досрочный выкуп евробондов с погашением 4 апреля 2022 года в рублях по курсу ЦБР по цене 100% от номинала. Расчеты предлагается провести 31 марта. Воспользовавшиеся данной офертой, российские инвесторы смогут избежать риска неполучения средств по евробондам РФ в силу их блокировки при прохождении через западные депозитарии (Euroclear и Clearstream). Объем выпуска составляет $2 млрд. Ожидаем, что полученные российскими инвесторами выплаты по евробондам будут частично реинвестированы в ОФЗ. В условиях длительной паузы в размещении нового госдолга это поддержит спрос на обращающиеся гособлигации. После прошедшей во вторник сильной положительной переоценки гособлигаций в среду ожидаем стабилизации ОФЗ около достигнутых уровней", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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