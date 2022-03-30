Потенциал укрепления рубля пока сохраняется - ПСБ

Потенциал укрепления рубля на торгах в среду сохраняется, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Ввиду отсутствия значимых новостей и экономических событий мы ожидаем, что в среду пара доллар/рубль будет проторговывать диапазон 83-85 руб./$1 Отметим, что на некоторых площадках Forex курс доллара торгуется без каких-либо изменений", - пишет эксперт в комментарии банка.

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