Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $110-120/барр. в среду - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $110-120 за баррель в течение торговой сессии в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром в среду котировки нефти марки Brent не показывают значимых движений, удерживаясь у $111 за баррель. Мы ждем, что котировки останутся в диапазоне $110-120 за баррель в течение торговой сессии и могут тяготеть к повышению в ожидании подтверждения сокращения складских запасов и устойчивости спроса на топливо в США. В центре внимания будет и саммит ОПЕК+, по итогам которого страны-экспортеры намерены расширить квоты на добычу лишь на привычные 0,4 млн барр./сутки", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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