Цена нефти может подняться к $118/барр. в ближайшее время - BCS Express

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $118 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в среду утром в районе $111 за баррель. В рамках формирующейся фигуры сходящегося треугольника котировки могут продолжить отскок в район $118 за баррель", - пишут эксперты инвестиционной компании.

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