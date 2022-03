Brent - $111,03 за баррель

Американские фондовые индексы завершили существенным подъемом торги во вторник. Фондовые индексы Азии растут за исключением Японии. Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы завершили существенным подъемом торги во вторник благодаря оптимизму инвесторов по поводу итогов первых за две недели очных переговоров представителей России и Украины.

Российская сторона намерена сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил во вторник журналистам глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров с украинскими коллегами в Стамбуле. Мединский также отметил, что состоявшиеся переговоры были конструктивными.

Тем временем заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

"Ощущение позитива вернулось на финансовые рынки, поскольку перспектива продолжения переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной успокоила нервы инвесторов", - сказал старший аналитик FXTM Лукман Отунуга.

Позитивный настрой выразился в снижении цен на многие сырьевые товары, что также поддержало рынки акций, отметил инвестиционный директор Wilmington Trust Тони Рот.

Инвесторы также продолжают оценивать дальнейшую траекторию ставок в США после первого за четыре года повышения стоимости заимствований в середине марта.

"Кажется, рынки смирились с мыслью, что цикл повышения ставок уже начался, и считают, что он не приведет к концу экономического роста. Они по-прежнему полагают, что акции - наиболее выгодный класс активов", - сказал аналитик State Street Global Advisors Альтаф Кассам.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в марте поднялся до 107,2 пункта по сравнению с пересмотренными 105,7 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Ранее сообщалось, что в феврале индикатор составлял 110,5 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 107 пунктов по сравнению с ранее объявленным февральским значением, свидетельствуют данные Trading Economics.

Капитализация службы экспресс-доставки FedEx Corp. (SPB: FDX) выросла на 3,7% после сообщения о том, что её основатель Фред Смит уйдет в отставку с поста CEO. Новым CEO станет президент и операционный директор компании Радж Субраманиам. В свою очередь Смит займет должность исполнительного председателя совета директоров. Изменения вступят в силу 1 июня.

Котировки акций Robinhood Markets Inc. взлетели на 24% на новости, что оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке продлевает часы работы - теперь площадка будет доступна пользователям с 7 утра до 8 вечера по североамериканскому восточному времени.

Акции аналитической компании Nielsen Holdings (SPB: NLSN) подскочили на 21% на новости, что группа частных инвесткомпаний покупает фирму за $16 млрд, включая долг. Консорциум заплатит $28 за акцию Nielsen. На прошлой неделе компания отказалась от предложения о покупке от группы инвесторов, которые были готовы заплатить $25,4 за акцию.

Котировки бумаг Tesla (SPB: TSLA) выросли на 0,7% после скачка на 8% накануне. Производитель электромобилей ранее сообщил, что запросит у акционеров на годовом собрании разрешение на проведение сплита акций в форме дивидендов.

Акции американской фармацевтической NeoGenomics Inc. (SPB: NEO) упали на 30% на фоне отставки СEO Марка Маллона и понижения прогноза компании на первый квартал текущего года.

Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group (SPB: UNH) договорилась о покупке LHC Group (SPB: LHCG), которая специализируется на медицинском обслуживании на дому, более чем за $5,5 млрд. Бумаги LHC подорожали на 5,9%, а акции UnitedHealth подешевели на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,97% и составил 35294,19 пункта.

Лидерами роста в индексе стали акции Visa Inc. (SPB: V), подорожавшие на 3,3%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,9% и Nike Inc. (SPB: NKE) - на 3,2%. В минусе завершили торги бумаги всего пяти компаний, в том числе акции Travelers Cos. (SPB: TRV) подешевели на 1,6%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,2%.

Standard & Poor's 500 повысился на 1,23% - до 4631,6 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite подскочило на 1,84% и достигло 14619,64 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышаются.

Исключением является японский рынок, где негативное настроение инвесторов обусловлено опасениями относительно новой вспышки заболеваемости COVID-19, сообщает Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 МСК уменьшился на 1,5%.

Лидером падения выступают акции Nintendo, которые подешевели на 5,2% после того, как компания перенесла выход продолжения популярной игры Legend of Zelda на весну следующего года. Ранее планировалось начать продажи уже в этом году.

Кроме того, снизились котировки бумаг производителя потребительской электроники Sony (-0,4%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-1,2%), автомобильной Toyota Motor (-1,8%).

Между тем стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group выросла на 2%, транспортных Kawasaki Kisen Kaisha и Mitsui O.S.K. Lines - на 3% и 2,3% соответственно.

Розничные продажи в Японии в феврале сократились на 0,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Падение было зафиксировано впервые с сентября прошлого года. Аналитики в среднем ожидали снижения всего на 0,3%, сообщает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в январе продажи увеличились на 1,1%, а не на 1,6%, как было объявлено ранее.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК увеличился на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,4% (до максимума за неделю).

В число лидеров роста на торгах в Гонконге входят акции девелопера Country Garden Holdings Co. (+7,2%), банка BOC Hong Kong (+5,6%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+4,3%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+4,2%).

Также дорожают бумаги интернет-компаний Meituan (+0,4%) и Tencent Holdings Ltd. (+1,5%), онлайн-ритейлера JD.com (+1,2%).

При этом снижается стоимость телекоммуникационной China Mobile Ltd (-1,3%) и нефтяной PetroChina Co. (-1,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК вырос на 0,1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - повысилась на 2,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду увеличился на 0,7%. Подъем индикаторы был зафиксирован по итогам седьмой сессии подряд, в результате чего он достиг самой высокой отметки с начала января.

Лидерами повышения котировок стали акции технологического сектора, включая Life360 Inc. (+9,6%), Brainchip Holdings (+3,8%) и Carsales.com (+3,5%).

Бумаги крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подешевели на 0,1%, других представителей отрасли South32 и Whitehaven Coal - на 3,5%.

Помимо этого снизилась капитализация нефтепроизводителей Woodside Petroleum (-0,8%) и Santos (-0,6%).

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду после снижения накануне.

Трейдеры оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах и ждут официальных данных от Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК в среду составляет $111,03 за баррель, что на $0,8 (0,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,25 (2%), до $110,23 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,96 за баррель, что на $0,72 (0,69%) выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов упала на $1,72 (1,62%), до $104,24 за баррель.

Данные API, опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей, что втрое превышает показатель, ожидавшийся аналитиками, пишет Trading Economics.

Официальные сведения о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов на 1,7 млн. баррелей.

Тем временем, страны ОПЕК+ готовятся провести очередную встречу в четверг для обсуждения планов в отношении объемов добычи нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.

При этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью CNBC заявил, что ОПЕК+ на ближайшей встрече "оставит политику за дверью".

В то время как правительства многих стран и международные организации по всему миру вводят жесткие санкции в отношении России и разрывают экономические связи со страной из-за ее военной операции на Украине, страны-участницы ОПЕК+ не планирует принимать каких-то мер в отношении РФ.