.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent - $111,03 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале составил 6,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,3% после 8,6% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале показатель вырос на 7,5%. По сравнению с февралем 2020 года рост составил 2,4%
 
Бизнес предлагает провести масштабную амнистию
Бизнес попросил освободить предпринимателей, отбывающих наказание по экономическим статьям, в том числе за хищения в крупном и особо крупном размере, - "Деловая Россия" предложила премьеру Михаилу Мишустину провести амнистию. Об этом говорится в...
 
Минимальную зарплату могут проиндексировать на размер инфляции
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) могут проиндексировать на размер инфляции. Пересмотреть показатели МРОТ и ПМ в связи с нынешней ситуацией, для которой характерна высокая инфляция, правительству поручил президент...
 
Ритейлеры начали отказываться от ограничения наценки на сахар
Некоторые ритейлеры начали отказываться от обязательств по сдерживанию предельной наценки на сахар на уровне 5% из-за роста закупочных цен, сообщил "Интерфаксу" источник на продовольственном рынке. В частности, по его словам, отграничивать наценку...
 
30 марта 2022 года 09:11

Brent - $111,03 за баррель

Американские фондовые индексы завершили существенным подъемом торги во вторник. Фондовые индексы Азии растут за исключением Японии. Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы завершили существенным подъемом торги во вторник благодаря оптимизму инвесторов по поводу итогов первых за две недели очных переговоров представителей России и Украины.

Российская сторона намерена сделать два шага для деэскалации ситуации на Украине, сообщил во вторник журналистам глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров с украинскими коллегами в Стамбуле. Мединский также отметил, что состоявшиеся переговоры были конструктивными.

Тем временем заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

"Ощущение позитива вернулось на финансовые рынки, поскольку перспектива продолжения переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной успокоила нервы инвесторов", - сказал старший аналитик FXTM Лукман Отунуга.

Позитивный настрой выразился в снижении цен на многие сырьевые товары, что также поддержало рынки акций, отметил инвестиционный директор Wilmington Trust Тони Рот.

Инвесторы также продолжают оценивать дальнейшую траекторию ставок в США после первого за четыре года повышения стоимости заимствований в середине марта.

"Кажется, рынки смирились с мыслью, что цикл повышения ставок уже начался, и считают, что он не приведет к концу экономического роста. Они по-прежнему полагают, что акции - наиболее выгодный класс активов", - сказал аналитик State Street Global Advisors Альтаф Кассам.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в марте поднялся до 107,2 пункта по сравнению с пересмотренными 105,7 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Ранее сообщалось, что в феврале индикатор составлял 110,5 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 107 пунктов по сравнению с ранее объявленным февральским значением, свидетельствуют данные Trading Economics.

Капитализация службы экспресс-доставки FedEx Corp. (SPB: FDX) выросла на 3,7% после сообщения о том, что её основатель Фред Смит уйдет в отставку с поста CEO. Новым CEO станет президент и операционный директор компании Радж Субраманиам. В свою очередь Смит займет должность исполнительного председателя совета директоров. Изменения вступят в силу 1 июня.

Котировки акций Robinhood Markets Inc. взлетели на 24% на новости, что оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке продлевает часы работы - теперь площадка будет доступна пользователям с 7 утра до 8 вечера по североамериканскому восточному времени.

Акции аналитической компании Nielsen Holdings (SPB: NLSN) подскочили на 21% на новости, что группа частных инвесткомпаний покупает фирму за $16 млрд, включая долг. Консорциум заплатит $28 за акцию Nielsen. На прошлой неделе компания отказалась от предложения о покупке от группы инвесторов, которые были готовы заплатить $25,4 за акцию.

Котировки бумаг Tesla (SPB: TSLA) выросли на 0,7% после скачка на 8% накануне. Производитель электромобилей ранее сообщил, что запросит у акционеров на годовом собрании разрешение на проведение сплита акций в форме дивидендов.

Акции американской фармацевтической NeoGenomics Inc. (SPB: NEO) упали на 30% на фоне отставки СEO Марка Маллона и понижения прогноза компании на первый квартал текущего года.

Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group (SPB: UNH) договорилась о покупке LHC Group (SPB: LHCG), которая специализируется на медицинском обслуживании на дому, более чем за $5,5 млрд. Бумаги LHC подорожали на 5,9%, а акции UnitedHealth подешевели на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,97% и составил 35294,19 пункта.

Лидерами роста в индексе стали акции Visa Inc. (SPB: V), подорожавшие на 3,3%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,9% и Nike Inc. (SPB: NKE) - на 3,2%. В минусе завершили торги бумаги всего пяти компаний, в том числе акции Travelers Cos. (SPB: TRV) подешевели на 1,6%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,2%.

Standard & Poor's 500 повысился на 1,23% - до 4631,6 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite подскочило на 1,84% и достигло 14619,64 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышаются.

Исключением является японский рынок, где негативное настроение инвесторов обусловлено опасениями относительно новой вспышки заболеваемости COVID-19, сообщает Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 МСК уменьшился на 1,5%.

Лидером падения выступают акции Nintendo, которые подешевели на 5,2% после того, как компания перенесла выход продолжения популярной игры Legend of Zelda на весну следующего года. Ранее планировалось начать продажи уже в этом году.

Кроме того, снизились котировки бумаг производителя потребительской электроники Sony (-0,4%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-1,2%), автомобильной Toyota Motor (-1,8%).

Между тем стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group выросла на 2%, транспортных Kawasaki Kisen Kaisha и Mitsui O.S.K. Lines - на 3% и 2,3% соответственно.

Розничные продажи в Японии в феврале сократились на 0,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Падение было зафиксировано впервые с сентября прошлого года. Аналитики в среднем ожидали снижения всего на 0,3%, сообщает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в январе продажи увеличились на 1,1%, а не на 1,6%, как было объявлено ранее.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК увеличился на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,4% (до максимума за неделю).

В число лидеров роста на торгах в Гонконге входят акции девелопера Country Garden Holdings Co. (+7,2%), банка BOC Hong Kong (+5,6%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+4,3%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+4,2%).

Также дорожают бумаги интернет-компаний Meituan (+0,4%) и Tencent Holdings Ltd. (+1,5%), онлайн-ритейлера JD.com (+1,2%).

При этом снижается стоимость телекоммуникационной China Mobile Ltd (-1,3%) и нефтяной PetroChina Co. (-1,2%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК вырос на 0,1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - повысилась на 2,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в среду увеличился на 0,7%. Подъем индикаторы был зафиксирован по итогам седьмой сессии подряд, в результате чего он достиг самой высокой отметки с начала января.

Лидерами повышения котировок стали акции технологического сектора, включая Life360 Inc. (+9,6%), Brainchip Holdings (+3,8%) и Carsales.com (+3,5%).

Бумаги крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подешевели на 0,1%, других представителей отрасли South32 и Whitehaven Coal - на 3,5%.

Помимо этого снизилась капитализация нефтепроизводителей Woodside Petroleum (-0,8%) и Santos (-0,6%).

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду после снижения накануне.

Трейдеры оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах и ждут официальных данных от Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК в среду составляет $111,03 за баррель, что на $0,8 (0,73%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,25 (2%), до $110,23 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,96 за баррель, что на $0,72 (0,69%) выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов упала на $1,72 (1,62%), до $104,24 за баррель.

Данные API, опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей, что втрое превышает показатель, ожидавшийся аналитиками, пишет Trading Economics.

Официальные сведения о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов на 1,7 млн. баррелей.

Тем временем, страны ОПЕК+ готовятся провести очередную встречу в четверг для обсуждения планов в отношении объемов добычи нефти в мае. Недавние заявления представителей группы позволяют предположить, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу в соответствии с согласованным ранее графиком.

При этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью CNBC заявил, что ОПЕК+ на ближайшей встрече "оставит политику за дверью".

В то время как правительства многих стран и международные организации по всему миру вводят жесткие санкции в отношении России и разрывают экономические связи со страной из-за ее военной операции на Украине, страны-участницы ОПЕК+ не планирует принимать каких-то мер в отношении РФ.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 марта 2022 года 19:46
Рубль вечером сократил рост к доллару и развернулся вниз к евро в ожидании дальнейших драйверов к движению
Москва. 30 марта. Доллар США отыграл часть потерь и лишь немного подешевел, евро развернулся вверх на "Московской бирже" на закрытии торгов среды, рубль слабо изменился к бивалютной корзине в ожидании дальнейших драйверов к движению.    читать дальше
.
30 марта 2022 года 19:02
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику после двух дней активного роста
Москва. 30 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали в среду боковую динамику после двух дней активного роста, который был простимулирован новым раундом российско-украинских переговоров, а также укреплением рубля, который отыграл уже 80% предыдущего падения, вернувшись к уровням 25 февраля. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали умеренный ценовой рост, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
30 марта 2022 года 19:01
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 31 марта в фокусе будет будут макростатистика и корпоративные события: - официальные индексы деловой активности в секторах услуг и...    читать дальше
.
30 марта 2022 года 18:36
Рубль может закрепиться в диапазоне 75-80 руб./$1 - "Велес Капитал"
Рубль может закрепиться в диапазоне 75-80 руб./$1 в скором времени при сохранении текущих условий, полагает начальник отдела банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Рубль утром был близок к отметке 82,5 руб./$1, а днем "ограничивался" укреплением до 83...    читать дальше
.
30 марта 2022 года 18:05
"Финам" рекомендует покупать акции Alibaba с целью $250,6
"Финам" рекомендует покупать акции Alibaba Group Holding с целевой ценой $250,6 за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Среди китайских компаний нам нравится Alibaba, которая является лидером китайских рынков онлайн-торговли и облачных сервисов, - пишут аналитики. - Акции...    читать дальше
.
30 марта 2022 года 17:42
Растёт вероятность перевода всего российского экспорта на оплату рублями - "Открытие Инвестиции"
Растёт вероятность перевода всего российского экспорта на оплату рублями, что в будущем может обеспечить существенный рост ликвидности российского валютного рынка, считает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. "Рубль...    читать дальше
.
30 марта 2022 года 17:17
"Финам" рекомендует покупать акции Chinasoft International с целью HKD 11,5
"Финам" рекомендует покупать акции Chinasoft International с целевой ценой 11,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Китайский провайдер IT-сервисов Chinasoft International опубликовал отчетность по результатам 2021 года. "Годовая выручка...    читать дальше
.
30 марта 2022 года 16:26
Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4620-4670п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4620-4670 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 пробил сопротивление на уровне 4600 пунктов. RSI находится ближе к району перекупленности, MACD сигнализирует о...    читать дальше
.
30 марта 2022 года 16:01
Вероятен дальнейший рост котировок акций Micron Technology - "Инвестбанк Синара"
Вероятен дальнейший рост котировок акций Micron Technology, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Компания Micron представила сильные результаты за финансовый 2К22 (закончился 3 марта 2022г) и прогноз на 3К22, - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. - В 2К22 компании...    читать дальше
.
30 марта 2022 года 15:43
Рубль днем продолжает укрепляться к доллару и евро благодаря прошедшим накануне российско-украинским переговорам
Москва. 30 марта. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивным настроениям участников рынка после очного раунда российско-украинских переговоров, состоявшегося накануне в Стамбуле.    читать дальше
.
30 марта 2022 года 15:36
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walgreens Boots Alliance с целью $54,5
Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walgreens Boots Alliance Inc. с целью $54,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,96%, стоп-приказ: $43, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что 31...    читать дальше
.
30 марта 2022 года 15:13
Вероятно укрепление рубля до 80-82 руб./$1 к концу апреля - Россельхозбанк
Рубль может укрепиться до 80-82 руб./$1 к концу апреля, полагает начальник аналитического отдела Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов. "Укрепление курса рубля во второй половине марта мы связываем, в первую очередь, с введенными жесткими ограничения Банка...    читать дальше
.
30 марта 2022 года 14:49
"Инвестбанк Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив РусАла
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив "РусАла", говорится в обзоре инвестбанка. "Мы полагаем, что сильно выросшие в последнее время цены на алюминий, как и девальвация рубля, должны оказать поддержу показателям прибыли компании, которые, по нашему мнению, неплохо...    читать дальше
.
30 марта 2022 года 14:25
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $3390
BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $3390 за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца, открытую 17 марта 2022 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Доходность составила 9,7% почти за две недели....    читать дальше
.
30 марта 2022 года 14:02
Среднесрочные перспективы цены акций МТС сдержанные - BCS Express
Аналитики BCS Express оценивают среднесрочные перспективы цены акций "МТС" как сдержанные, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Котировки акций МТС растут в среду более чем на 32%, при этом каких-либо драйверов для роста бумаг эмитента сильнее рынка не появлялось. Предыдущие четыре...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.