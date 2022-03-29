Рост цен евробондов РФ во вторник ускорился на сообщениях с нового раунда российско-украинских переговоров

Москва. 29 марта. Рост котировок российских еврооблигаций, обозначившийся еще накануне, ускорился во вторник на сообщениях с нового раунда российско-украинских переговоров, а также на фоне продолжающегося укрепления рубля, который отыграл уже 80% предыдущего падения, вернувшись к уровням 25 февраля. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали боковую динамику цен, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 21,5%, до 35,97% от номинала (их доходность снизилась на 3,3 процентного пункта - до 17,24% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 9,1%, до 35,65% от номинала (их доходность снизилась на 1,4 процентного пункта - до 17% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 14,2%, подорожав до 21,9% от номинала (его доходность снизилась на 3,3 процентного пункта, до 24,21% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 6,1%, до 24,56% от номинала (доходность снизилась на 2,2 процентного пункта - до 48,5% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 12,3%, до 24,79% от номинала (их доходность снизилась на 3,5 процентного пункта и составила 38,86% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 5,5%, до 17,94% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 процентного пункта и составила 40% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году прибавил в цене 7,4%, подорожав до 51,52% от номинала (их доходность снизилась на 6,6 процентного пункта - до 58,69% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 8,3%, составив 44,13% от номинала (их доходность снизилась на 45,5 процентного пункта - до 61,14% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к ценовому росту российских еврооблигаций способствуют такие факторы, как позитивная динамика долговых бумаг большинства развитых стран, в том числе американских Treasuries, обнадеживающие новости с первых за последние две недели очных переговоров российской и украинской делегаций, которые проходят в Стамбуле, а также ожидания сообщений относительно новой схемы продажи газа в недружественные страны за рубли.

Москва получила от Киева предложения о придании Украине постоянного нейтрального статуса при наличии международных гарантий, сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. "Мы получили письменные предложения украинской делегации, как я понимаю, согласованные с руководством Украины, которые сводятся к следующему: Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса", - сказал Мединский.

"Дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. И эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем", - сказал Мединский. Он также добавил, что "гарантии безопасности не распространяются также на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей, что такое эти отдельные районы, Украина формулирует отдельно - какова площадь этих отдельных районов, РФ - так, как она это понимает".

Украина обещает отказаться от вступления в военные союзы, Россия со своей стороны не возражает против ее вхождения в Евросоюз, заявил глава российской делегации на переговорах. "Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию", - сказал Мединский. "Со своей стороны, Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз", - отметил он.

Военная активность на киевском и черниговском направлении будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров, заявил журналистам заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле.

"В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", - сказал он.

Минфин РФ предложил выкуп евробондов "Россия-2022" в рублях по курсу на 31 марта, сообщило министерство. "Минфин России информирует о проведении выкупа облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска "Россия-2022" с погашением 4 апреля 2022 года", - говорится в сообщении. Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Владельцы выкупаемых еврооблигаций в период с 16:00 29 марта по 17:00 30 марта направляют НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) поручения на перевод евробондов на казначейский счет Минфина России в НРД. Направление указанного поручения подтверждает согласие владельца долговых бумаг на предъявление их к выкупу Минфином и является акцептом данной публичной оферты.

Оплата стоимости выкупаемых еврооблигаций, включающей накопленный купонный доход на дату оплаты, будет осуществлена 31 марта 2022 года в валюте РФ по официальному курсу Банка России на указанную дату. Выпуск евробондов "Россия-2022" был размещен в 2012 году, он номинирован в долларах, объем в обращении составляет $2 млрд. Дата планового погашения и выплаты накопленного купона - 4 апреля.

При этом НРД получил средства для выплаты купона по суверенным евробондам РФ с погашением в 2035 году, сообщил Минфин. "Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2035 году в сумме $102 млн сроком 28 марта 2022 года получены НКО АО "Национальный расчетный депозитарий", - говорится в сообщении министерства. Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, отмечается в сообщении.